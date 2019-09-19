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19 сентября, источник: Чемпионат.com

За «Рейнджерс» в одном матче сыграли два русских вратаря

Шестёркин и Георгиев наступают на пятки королю «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту.

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В этом сезоне в «Рейнджерс» складывается интересная ситуация. Вратарь Хенрик Лундквист по-прежнему рассматривается как первый номер, но ему уже 37 лет, а на пятки наступают сразу два талантливых российских вратаря, Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. Оба сегодня сыграли с «Нью-Джерси», разделив игровое время пополам.

Кто будет сменщиком Лундквиста?

Шестёркин давно подрастающей сменой Лундквисту, в перспективе, конечно. 23-летний вратарь дебютировал в КХЛ в 18 лет за «Спартак», потом провёл пять лет в СКА, играл за молодёжную и национальную сборную и, наконец, осуществил давнюю мечту — уехал в НХЛ.

«Это очень важный матч для меня, мой первый в “Мэдисон Сквер Гарден”. Немного волнуюсь, хочу сыграть очень хорошо. С того момента, как меня задрафтовали, моей целью было играть в “Рейнджерс”. Все эти годы я хотел именно этого», — сказал Шестёркин перед игрой.

Он вышел на вторую половину матча при счёте 1:3, в целом сыграл надёжно, отразив 12 из 13 бросков, но шайбу пропустил необязательную (не сумел зафиксировать отскок, и игрок «Дэвилз» протолкнул снаряд мимо вратаря).

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До этого Шестёркин сыграл пару матчей на турнире новичков, и главный тренер Дэвид Куинн остался доволен Игорем. «Доволен его прогрессом. Бенуа Аллеру (тренеру вратарей “Рейнджерс”) нравится с ним работать, а мне нравится, как он бьётся. Ему предстоит многому научиться, потому что здесь другие углы атаки, другая площадка, вратари должны ко всему адаптироваться. Но он отлично справляется и продолжает расти».

Георгиев же начинал игру с «Дэвилз», пропустил трижды и сделал восемь сейвов. Не слишком впечатляюще, зато в прошлом сезоне, когда Лундквист посыпался, он тащил, заканчивал чемпионат в роли первого номера команды и в итоге обошёл шведа и по проценту отражённых бросков, и по коэффициенту надёжности. И даже сейчас, после приезда Шестёркина, он считается основным кандидатом на попадание в основу в начале сезона (место Лундквиста под сомнение не ставится в любом случае).

В пользу Георгиева говорит и то, что в системе «Рейнджерс» он уже третий год, полностью освоился в Нью-Йорке, привык к маленькой площадке, знает, что такое играть под давлением, которого не избежать в «Рейнджерс».

Прошёл только первый матч, на предсезонке «Рейнджерс» сыграют ещё пять встреч. Пока рано загадывать, кто из россиян выиграет эту внутреннюю конкуренцию, а кто поедет в АХЛ. Объективно, шансы Георгиева выше, к тому же молодых вратарей, особенно из Европы, стараются не бросать сразу в пекло НХЛ, а постепенно подводить к основе через игры в АХЛ. Пока что Игорь и сам понимает, что впереди у него немало работы: «Мне надо многое доказывать, и я ещё далёк от того, что хочу достичь в своей игре».

Никто не знает, насколько быстро освоится Шестёркин, но, даже если его отправят в «Хартфорд», это не значит, что он просидит там весь сезон, при хорошей игре он наверняка получит шанс и в НХЛ. Через два года закончится контракт Лундквиста, и к этому времени Игорь уже должен быть готов перехватить его знамя.

Четвёртая пара российский вратарей в клубе НХЛ

Ситуация с Георгиевым и Шестёркиным уникальна ещё и потому, что впервые в одном клубе НХЛ оказались два молодых российских вратаря. До этого уже были российские тандемы, но там были либо уже состоявшиеся голкиперы, либо один был ветераном, а второй — молодым игроком, недавно приехавшим в НХЛ.

Впервые это случилось в «Финиксе» в сезоне-1998/99, когда Михаила Шталенкова обменяли из «Эдмонтона». Сезон он заканчивал бэкапом Николая Хабибулина.

Вторая пара российских вратарей сложилась в «Филадельфии» в сезоне-2011/12. Сергей Бобровский приехал в НХЛ в 2010 году и сразу же стал первым номером команды, однако в плей-офф выступил крайне неудачно, и «Флайерз» решили сделать ставку на другого вратаря и пригласили Илью Брызгалова, а Бобровский один год был его сменщиком.

В сезоне-2014/15 Евгений Набоков на закате карьеры перешёл в «Тампу», чтобы добавить глубины вратарской линии и помочь в становлении Андрея Василевского, который только переехал в Северную Америку. Первым номером «молний» был Бен Бишоп, Василевский быстро завоевал доверие тренера, а Набоков выступал неудачно и зимой был выставлен на драфт отказов, а затем завершил карьеру.

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Долго ли продержится российская пара в «Рейнджерс» — неясно. Вокруг Георгиева нет такого ажиотажа, как вокруг Шестёркина в «Рейнджерс», но он тоже способен быть первым номером команды НХЛ и стремится к этому. Не исключено, что когда Шестёркин станет полноценным игроком основы (рано или поздно), Георгиева могут обменять. В любом случае, этот сезон будет интересным. Лундквист говорит, что находится в хорошей форме и готов забыть о прошлогодних неудачах, но возраст всё равно берёт своё, как не пытайся его обмануть. «Рейнджерс» перестали полностью зависеть от Короля — если швед будет плохо играть или получит травму, мы можем увидеть тандем Георгиев — Шестёркин уже в этом сезоне.

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