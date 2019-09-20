Овечкин должен ночному клубу 1 млн рублей. «Поливал всех шампанским, но отказался платить и хамил»

По словам промоутера и совладельца, Овечкин был частым гостем клуба, в котором в честь хоккеиста несколько раз устраивали вечеринки, за которые он не платил. В один из вечеров форвард сборной России просто приехал с друзьями, заказал шампанское, но не расплатился.

«Обычно мы всегда Сашу приглашали, встречали, делали в честь него вечеринки, он был у нас почетный гость. Однажды он приехал с друзьями не на такую вечеринку, а просто в клуб. Мы ему организовали стол, даже сделали ему подарочный депозит 3 тыс. долларов. А он заказал 8−9 бутылок розового шампанского Dom Perignon, которым поливал всех гостей вокруг, и уехал, отказался платить за это шампанское, посчитав, что ему все должны, нахамил мне, оскорблял меня и моих родителей. В итоге счет составил около 15 тыс. долларов, мне потом пришлось из своих дивидендов закрывать этот счет.