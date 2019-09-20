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22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

У нападающего «Оттавы» Абрамова диагностировано сотрясение мозга

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов получил сотрясение головного мозга, информирует на своей странице в «Твиттере» журналист Брюс Гэрриоч.

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Источник: AFP 2019

Ранее Абрамов выступал в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был нападающий Мэтт Дюшейн.

21-летний форвард дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов», с 2013 года. В дебютной встрече в НХЛ Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0,51 — в большинстве, показатель полезности «-3» — худший в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился одним блок-шотом и четырьмя перехватами, также допустил две потери шайбы.

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