Шайба Наместникова и пас Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения «Дэвилз»

Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «дьяволов». В составе проигравших одну из шайб забросил российский форвард Владислав Наместников. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич. У победителей по 2 (1+1) очка набрали Джек Хьюз и Тэйлор Холл. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал, так как ранее получил небольшую травму.