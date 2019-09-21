Бурдасов не набрал очков в первом матче за «Эдмонтон»

«Эдмонтон» одержал верх со счётом 6:2. Российский хоккеист «нефтяников» Антон Бурдасов, проводивший дебютную игру в НХЛ, результативными действиями не отметился. Всего Антон провёл на площадке 13 минут и 35 секунд (1.04 в большинстве), совершив за это время три броска и два силовых приёма при нулевом показателе полезности.