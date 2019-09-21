Молодой русский посылал американских фанатов, а теперь радует их голами. Костин очень хочет в НХЛ

Прошлый сезон получился для 20-летнего российского форварда Клима Костина довольно насыщенным. В первую очередь, благодаря второму в его карьере молодежному чемпионату мира. Там нападающий успел не только разжиться бронзовой медалью, но и устроить настоящую войну с североамериканскими болельщиками. После поражения в полуфинале от команды США хоккеист выругался в сторону трибун арены в Ванкувере, за что получил тонну негативных комментариев в социальных сетях. В игре за третье место Костин забил, фанаты начали свистеть, а Клим демонстративно заткнул уши.

На клубном уровне все было не так весело и интересно. За 66 матчей в составе команды АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж» Костин набрал всего 24 очка, при этом заработал 102 минуты штрафа и показатель полезности «-28». Шанса попробовать себя в составе «Сент-Луис Блюз» россиянин так и не дождался. Наверное, он мог бы его получить в районе Нового года, когда «Музыканты» пробивали дно турнирной таблицы НХЛ, но в это время Клим как раз находился в расположении российской «молодежки». А с его возвращением оттуда в жизни «Сент-Луиса» начался новый этап, который в итоге закончился завоеванием Кубка Стэнли — клубу снова было не до россиянина.

В мае появились слухи о том, что Костина попытается вернуть московское «Динамо» — именно в статусе игрока столичного клуба уезжал за океан воспитанник пензенского хоккея. Но камбэка не случилось, о чем Костин и предупреждал за пару месяцев до этого:

«Если “Сент-Луис” считает, что я еще не готов — это их решение, и это правильное решение, потому что они видят, как лучше для их организации и для меня. Они не будут просто так вызывать меня — я должен заслужить это. Если ты не собираешься отдавать все что у тебя есть, ты не заслужишь приглашения. Я это понимаю. Я мечтаю попасть в НХЛ, а пока могу сказать на 100 процентов, что буду играть здесь. В будущем я, конечно, хочу, чтобы мне позвонили. Пока же я просто принимаю ситуацию такой, какой она есть. И так день за днем».

В отличие от матчей регулярного чемпионата и плей-офф шансы в тренировочном лагере «Сент-Луиса» Костин получает исправно. И выглядит в них фигурой достаточно заметной. Например, в 2017-м тогда еще 18-летний Костин не постеснялся подраться с хоккеистом «Далласа».

В этом же году Клим решил сосредоточиться на результативных действиях. Так, он стал автором первого гола «Блюз» на нынешней предсезонке. В понедельник действующие обладатели Кубка Стэнли играли все с тем же «Далласом», а российский форвард открыл счет в этой игре после идеальной передачи соотечественника Ивана Барбашева.

В среду Костин пропустил встречу с «Вашингтоном», зато в пятницу выдал очень качественный матч против «Виннипега». Уже на 6-й минуте 20-летний русский талант пробил одного из лучших голкиперов НХЛ Коннора Хеллибака. Клим подхватил шайбу на синей линии, вывалился на ворота и бросил мимо американца, а через мгновение еще и жестко врезался в него. Гол случился до столкновения форварда и вратаря, а потому совершенно справедливо был засчитан.

Через 7 минут Костин продемонстрировал, что и с ассистентским скиллом у него полный порядок. Россиянин получил передачу от Джоэла Эдмундсона, вытянул на себя защитника и в самый нужный момент вернул шайбу канадцу — тому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

Наконец, в овертайме Клим начал атаку, которая завершилась победным броском Давида Перрона. Русский нападающий поучаствовал в трех из четырех голов чемпиона НХЛ — очень мощно.