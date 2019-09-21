Белорусские хоккеисты Степан Фальковский и Максим Сушко отправились в АХЛ

Степан Фальковский, играющий на позиции защитника, в предсезонных матчах «Миннесоты Уайлд» не участвовал и продолжит работу в составе команды АХЛ «Айова Уайлд».

В прошлом сезоне Фальковский провел за «Айову» 5 матчей, в которых очков не набирал, он в основном выступал за команды ECHL «Аллен» и «Манчестер».

Максим Сушко попал во второй отсев из стана «Филадельфии» в числе 18 игроков. Он провел за эту команду два матча, но очков не набрал. Теперь форварда ждет клуб АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».

В прошлом сезоне Сушко играл за «Оуэн Саунд Аттак» в OHL. В 67 матчах форвард набрал 55 (20+35) очков при 53 минутах штрафа и показателе полезности «-29».