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10:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты Степан Фальковский и Максим Сушко отправились в АХЛ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Степан Фальковский и Максим Сушко покинули тренинг-кэмпы «Миннесоты» и «Филадельфии» соответственно, отправившись в связанные с этими командами клубы АХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

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Степан Фальковский, играющий на позиции защитника, в предсезонных матчах «Миннесоты Уайлд» не участвовал и продолжит работу в составе команды АХЛ «Айова Уайлд».

В прошлом сезоне Фальковский провел за «Айову» 5 матчей, в которых очков не набирал, он в основном выступал за команды ECHL «Аллен» и «Манчестер».

Максим Сушко попал во второй отсев из стана «Филадельфии» в числе 18 игроков. Он провел за эту команду два матча, но очков не набрал. Теперь форварда ждет клуб АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс».

В прошлом сезоне Сушко играл за «Оуэн Саунд Аттак» в OHL. В 67 матчах форвард набрал 55 (20+35) очков при 53 минутах штрафа и показателе полезности «-29».

АХЛ — хоккейная лига, которая позиционируется как вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки, является вспомогательной для НХЛ. Все клубы, участвующие в АХЛ, являются фарм-клубами для команд НХЛ. Формат отношений между клубами НХЛ и АХЛ может быть разным. Некоторые клубы НХЛ напрямую владеют клубами АХЛ, в других случаях речь идет об аффилированных командах.

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