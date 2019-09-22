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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Шестёркин отразил 36 из 40 бросков в матче с «Филадельфией»

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи.

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«Филадельфия Флайерз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флайерз» Якуб Ворачек. На его счету 3 (1+2) очка. Российский защитник Иван Проворов совершил результативную передачу.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 бросков из 40. Нападающий Виталий Кравцов результативными действиями не отметился. Ещё один российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы, которую получил ещё в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом и результативной передачей, Михаил Мальцев очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Баффало Сейбрз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:3.

Нападающий канадцев Егор Коршков провёл на льду чуть более 14 минут. Нападающий «Торонто» Илья Михеев участия в матче не принимал.

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