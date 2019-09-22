Игорь Шестёркин отразил 36 из 40 бросков в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4:1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флайерз» Якуб Ворачек. На его счету 3 (1+2) очка. Российский защитник Иван Проворов совершил результативную передачу.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 бросков из 40. Нападающий Виталий Кравцов результативными действиями не отметился. Ещё один российский игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы, которую получил ещё в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом и результативной передачей, Михаил Мальцев очков не набрал.

Ещё в одной встрече «Баффало Сейбрз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:3.