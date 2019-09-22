«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ, Зыков забросил шайбу

Зыков является воспитанником ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе «Красной Армии». Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Бэ-Комо Драккар», где по итогам сезона-2012/13 был признан лучшим новичком чемпионата, набрав 75 очков (40 шайб + 35 передач). В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером «Лос-Анджелесом», в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в «Каролину», перед «Вегасом» также выступал за «Эдмонтон», всего в НХЛ на его счету 40 матчей и 13 очков за результативность (6+7).