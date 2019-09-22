Гусев набирает очки в каждом матче за «Дэвилз». Дайте ему сыграть против звезд НХЛ!
Этого русского не остановить в предсезонных матчах.
Этого русского не остановить в предсезонных матчах.
Никита Гусев продолжает покорять НХЛ. Пока только на предсезонке, но ни один матч россиянина в форме «Девилз» не прошел без его результативных действий. Причем движется Никита поступательно. В дебютной игре он отдал голевую передачу на Джека Хьюза. Встретившись лицом к лицу с Артемием Панариным, огорчил «Рейнджерс». Этот гол стал для Гусева первым после переезда в Америку. Ну и, наконец, первый мультиочковый матч Никиты против «Айлендрес».
«Он хорошо понимает игру. Он думает на льду и способен замедлить игру, чтобы сыграть на удобной скорости. Он здорово катается и может манипулировать защитниками. Его гол смотрелся простым, но по исполнению там все было не так легко», — говорил про Гусева после предыдущего матча вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер.
И речь не только о Тэйлоре Холле, но и о игроках, которые по всообщему мнению считаются будущими партнерами Никиты в сезоне. Уэйн Симмондс восстанавливается после травмы, а Джеку Хьюзу дали отдохнуть.
Каким бы идеальным ни виделось их звено с Гусевым на бумаге, россиянину приходится учиться находить взаимопонимание с другими игроками «Нью-Джерси». На этот раз его партнерами стали Нико Хишир и Йеспер Братт. Стоит ли говорить, что это звено было посеяно первым? Никита в сочетании со швейцарцем и шведом нанес три броска по воротам, один из которых привел к голу.
В этой контратаке прекрасно все. И пас Хишира
Впервые набрать больше одного очка за «Нью-Джерси» Гусеву удалось благодаря мощному броску Уилла Бутчера. Защитник «дьяволов» зарядил от синей линии без
Разумеется, будучи игроком первого звена, Гусев получал время и в большинстве. Ударная спецбригада «Девилз» представляла собой сочетание тройки Гусев — Хишир — Братт, защитника Бутчера и примкнувшего к ним Боквиста. К слову, в равных составах швед выходил на лед с другим россиянином Михаилом Мальцевым, но забивал только в большинстве, оформив дубль.
Гусев провел в большинстве 3:55 минут — столько же, сколько у Хишира, и больше, чем у
Первые шаги Гусева в НХЛ проходят гладко.
Так и хочется воскликнуть «Дайте Гусеву на растерзание звезд НХЛ!». Будет гораздо интереснее. Первый уровень он уже прошел. Впереди боссы.