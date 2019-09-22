Гусев набирает очки в каждом матче за «Дэвилз». Дайте ему сыграть против звезд НХЛ!

Никита Гусев продолжает покорять НХЛ. Пока только на предсезонке, но ни один матч россиянина в форме «Девилз» не прошел без его результативных действий. Причем движется Никита поступательно. В дебютной игре он отдал голевую передачу на Джека Хьюза. Встретившись лицом к лицу с Артемием Панариным, огорчил «Рейнджерс». Этот гол стал для Гусева первым после переезда в Америку. Ну и, наконец, первый мультиочковый матч Никиты против «Айлендрес».

«Он хорошо понимает игру. Он думает на льду и способен замедлить игру, чтобы сыграть на удобной скорости. Он здорово катается и может манипулировать защитниками. Его гол смотрелся простым, но по исполнению там все было не так легко», — говорил про Гусева после предыдущего матча вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер.

На вторую игру в Нью-Йорке вышел и Гусев, и Шнайдер, а вот ряда лидеров «Девилз» мы так и не увидели.

И речь не только о Тэйлоре Холле, но и о игроках, которые по всообщему мнению считаются будущими партнерами Никиты в сезоне. Уэйн Симмондс восстанавливается после травмы, а Джеку Хьюзу дали отдохнуть.

Каким бы идеальным ни виделось их звено с Гусевым на бумаге, россиянину приходится учиться находить взаимопонимание с другими игроками «Нью-Джерси». На этот раз его партнерами стали Нико Хишир и Йеспер Братт. Стоит ли говорить, что это звено было посеяно первым? Никита в сочетании со швейцарцем и шведом нанес три броска по воротам, один из которых привел к голу.

В этой контратаке прекрасно все. И пас Хишира из-за под защитника, который вот-вот и перехватил бы шайбу. И бросок Гусева в дальнюю девятку, ставший для вратаря «Айлендерс» не берущимся. Примечательно, что один отдавал передачу с неудобной руки, а другой бросал с нее. Бэкхэнд традиционно считается сложным элементом, подчеркивающим высокий класс того, кто им пользуется.

Впервые набрать больше одного очка за «Нью-Джерси» Гусеву удалось благодаря мощному броску Уилла Бутчера. Защитник «дьяволов» зарядил от синей линии без чьей-либо помощи, но формально ассистировали ему партнеры по первой пятерке Хишир и Гусев. Таким образом, у российского новичка «Девилз» стало 4 (2+2) очка в трех выставочных матчах.

Разумеется, будучи игроком первого звена, Гусев получал время и в большинстве. Ударная спецбригада «Девилз» представляла собой сочетание тройки Гусев — Хишир — Братт, защитника Бутчера и примкнувшего к ним Боквиста. К слову, в равных составах швед выходил на лед с другим россиянином Михаилом Мальцевым, но забивал только в большинстве, оформив дубль.

Гусев провел в большинстве 3:55 минут — столько же, сколько у Хишира, и больше, чем у кого-либо из игроко «Девилз». Очков в неравных составах Никита так и не набрал, но все равно стал третьей звездой матча. В Америке по нему уже начали сходить с ума, сравнивая с его другом Кучеровым и бывшим игроком «Нью-Джерси» Ильей Ковальчуком. Причем сравнения эти не в пользу звезды, однажды кинувшей «дьяволов» ради миллионов СКА.

Первые шаги Гусева в НХЛ проходят гладко. Кто-то скажет, что даже слишком. Очевидно, что в составе «Нью-Джерси» есть игроки, с которыми Никите не составит труда нащупать «химию», а полурезервные составы соперников он щелкает как орехи. Вот только если говорить про тот же матч с «Айлендерс», он не играл против ключевого защитника «островитян» Джонни Бойчука, а в воротах нью-йоркцев не было Семена Варламова.