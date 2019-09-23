«Люди, которые покорили НХЛ». В Москве состоялась презентация фильма о «Русской пятерке»

Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Знаменитую «Русскую пятерку» сформировал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно звено защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и нападающих Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова.

На торжественной церемонии в Москве, которая прошла в воскресенье в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, присутствовали Фетисов, Ларионов и Федоров, а также продюсеры фильма Дэн Мильштейн и Дженни Фетерович.

«Данная лента не про русских в США, не про отношение американцев к русским и наоборот, а о людях, которые покорили НХЛ», — сказала Фетерович.

Сам показ проходил в самом большом зале кинотеатра, который вмещает порядка 1500 человек. Свободных мест практически не было.

Во время представления игроков легендарной пятерки зрители встречали своих кумиров стоя и громкими аплодисментами. Аналогично они реагировали на эмоциональные моменты по ходу фильма.

«Я считаю, что создателям фильма удалось раскрыть русскую душу в американском стиле», — отметил Фетисов.

Многие в беседе с бывшими хоккеистами признавались, что именно благодаря их игре они полюбили хоккей. Девушки не скрывали своих симпатий к внешности игроков в прошлом и даже вспоминали свои первые походы на матчи, когда Фетисов и Федоров еще были молоды и выступали за ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

История «Русской пятерки»

В 1997 году «Детройт» выиграл Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва. В двух предыдущих сезонах «Детройт» был близок к победе в Кубке Стэнли, но сначала проиграл «Нью-Джерси» в финале, а затем «Колорадо» в полуфинале. В самом фильме подробно рассказывается о постепенном формировании «Русской пятерки» глазами очевидцев — генерального менеджера Джима Девельяно, главного тренера Скотти Боумэна, самих действующих лиц и их партнеров по команде, известных канадских аналитиков.

В начале 80-х «Детройт» оказался в кризисе, для исправления ситуации в 1982 году был приглашен Девельяно, который имел опыт формирования чемпионской команды в «Нью-Йорк Айлендерс». В «Детройте» выстраивать боеспособный коллектив он начал вокруг молодого Стива Айзермана.

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В начале фильма Девельяно говорит о том, что всегда думал, как привлечь в «Детройт» сильнейших хоккеистов планеты. Он был уверен, что лучшие игроки есть в России, очень много сильных хоккеистов находятся за «железным занавесом», а шансов, что они в итоге приедут, было мало. На драфте 1989 года «Детройт» в четвертом раунде выбрал Сергея Федорова, на тот момент это был самый высокий выбор для хоккеиста из СССР. В том же году в 11-м раунде был выбран Владимир Константинов, на тот момент у клуба уже был опыт по переманиваю игроков из стран социалистического лагеря — в 1985 году удалось привезти защитника Петра Климу из Чехословакии.

В августе 1989 года сборная СССР проводила сборы в Финляндии, «Детройт» уже тогда был готов переманить к себе Федорова и Константинова. Через десять месяцев Федоров во время Игр доброй воли в Сиэтле сообщил представителям «Детройта», что он готов к переменам. «Понял, что в СССР хоккей закончился так, как я его понимаю и привык, грезили перемены, я понимал, что что-то нарушится и меня это не очень устраивало. Поездка на Суперсерию 1989 года в Северную Америку была очень захватывающей, я увидел 20 тысяч человек, которые поддерживают свою команду, уже тогда понял, что было бы интересно поиграть в этой лиге», — рассказал Федоров.

Константинов перебрался в НХЛ позже, он получил разрешение выезжать за пределы страны только в 1991-м. Козлов был выбран в третьем раунде драфта 1990 года, а первый матч в НХЛ провел в марте 1992-го. В 1993 году в команду был приглашен Боумэн, считавшийся одним из лучших тренеров мира, который считал, что российские хоккеисты смогут играть вместе лучше, если вся пятерка будет состоять из россиян.

В концовке сезона-1994/95 у «Нью-Джерси» был приобретен Вячеслав Фетисов, проведший пять сезонов в НХЛ. Ларионов присоединился к «Детройту» в 34-летнем возрасте в результате обмена из «Сан-Хосе».

«История “Русской пятерки” была одной из самых ярких в НХЛ за 100 лет. “Город машин” [Детройт] привык видеть именно машину, а мы показали, что такое игра и насколько в хоккей могут играть по-другому. Конечно, это благодаря Скотти Боумэну, который сложил пазл. Был большой риск, потому что это было впервые, но зная человека, понимающего игру досконально, я решился на этот шаг, он оказался феноменальным», — отметил Ларионов перед презентацией фильма.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nw0lJMNQ0_8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трагедия Константинова в фильме

Карьера 30-летнего Константинова трагически прервалась 13 июня 1997 года, когда автомобиль, в котором ехали он, Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов, попал в аварию. В тот вечер игроки проводили последний совместный день перед отпуском и отдыхали в гольф-клубе, отмечая победу в Кубке Стэнли. Возвращались хоккеисты на лимузине, который выскочил с дороги и на огромной скорости влетел в дерево.

Уже позднее будет установлено, что водитель лимузина находился под воздействием марихуаны. Водитель позже сядет в тюрьму, но тогда было не до этого. Сам водитель и Фетисов отделались ушибами. А вот Константинов и Мнацаканов разбили головы о перегородку в салоне. Обоих госпитализировали в бессознательном состоянии, каждый провел по несколько недель в коме.

«После этой аварии от него отвернулись, сказав, что это не было командным мероприятием. С моей точки зрения, там не все так однозначно, я был в этой машине. В фильме это тоже все симпатично, я никогда не забуду тысячи людей в госпитале. Все время, что мы там находились, они молились за нас, за русских парней, которые доставили им радость», — отметил Фетисов.

Константинов после выхода из комы оказался прикован к инвалидному креслу. Вследствие тяжелых травм головы, у него оказались нарушены речь и память.