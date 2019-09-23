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08:38 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ. Костин набрал два очка

ТАСС, 23 сентября. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» на своей площадке обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей отметился российский нападающий хозяев Клим Костин.

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Источник: AP 2019

20-летний форвард забросил четвертую шайбу своей команды и принес победу «Сент-Луису».

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Также в составе победителей шайбы забросили Джейден Швартц (14-я минута), Алекс Пьетранджело (24), Тайлер Бозак (38) и Сэмми Блейс (53). У «Коламбуса» две шайбы забросил Якоб Лилья (13, 22), еще один гол на счету Райли Нэша (46). После игры Костин был признан первой звездой встречи.

Двумя днями ранее Костин в гостевом матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ) набрал три очка, забросив шайбу и отдав две голевые передачи. Российский нападающий и обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона Иван Барбашев сыграл в матче с «Коламбусом» 15 минут 23 секунды, не успев отметиться результативными действиями.

В России Костин выступал в системе московского «Динамо». В 2017 году «Сент-Луис» выбрал его на драфте под общим 31-м номером. Однако за два сезона россиянин ни разу не сыграл в НХЛ, выступая только за фарм-клуб «Сан-Антонио».

В другом матче дня «Питтсбург» без Евгения Малкина и Сидни Кросби уступил в овертайме «Детройту» на выезде (2:3).

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