Клуб НХЛ «Калгари» выставил на драфт отказов российского защитника Валиева
ТАСС, 23 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» выставил на драфт отказов 24-летнего российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает
ТАСС, 23 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» выставил на драфт отказов 24-летнего российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает
16 июля Валиев подписал однолетнее соглашение с «Калгари».
Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в
Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса», на драфте НХЛ 2014 года он был выбран в третьем раунде клубом «Торонто», в лиге защитник провел дебютный матч 12 марта 2016 года в матче против «Оттавы» (0:4). В феврале 2018 года Валиев в результате обмена перешел в «Монреаль», а в октябре был обменян в «Калгари». Всего в НХЛ он провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.
В составе молодежной сборной России Валиев стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году, на турнире он провел семь матчей, отдав три результативные передачи.