Клуб НХЛ «Калгари» выставил на драфт отказов российского защитника Валиева

Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса», на драфте НХЛ 2014 года он был выбран в третьем раунде клубом «Торонто», в лиге защитник провел дебютный матч 12 марта 2016 года в матче против «Оттавы» (0:4). В феврале 2018 года Валиев в результате обмена перешел в «Монреаль», а в октябре был обменян в «Калгари». Всего в НХЛ он провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.