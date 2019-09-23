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21:47 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Калгари» выставил на драфт отказов российского защитника Валиева

ТАСС, 23 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» выставил на драфт отказов 24-летнего российского защитника Рината Валиева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2019

16 июля Валиев подписал однолетнее соглашение с «Калгари».

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Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса», на драфте НХЛ 2014 года он был выбран в третьем раунде клубом «Торонто», в лиге защитник провел дебютный матч 12 марта 2016 года в матче против «Оттавы» (0:4). В феврале 2018 года Валиев в результате обмена перешел в «Монреаль», а в октябре был обменян в «Калгари». Всего в НХЛ он провел 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

В составе молодежной сборной России Валиев стал серебряным призером чемпионата мира в 2015 году, на турнире он провел семь матчей, отдав три результативные передачи.

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