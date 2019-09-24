Молодой русский форвард восхитил хоккейную Канаду. Коршкова хвалит даже самый дорогой тренер мира
Егор отгрузил дубль «Монреалю», став главной звездой матча.
Егор отгрузил дубль «Монреалю», став главной звездой матча.
Егор Коршков должен был уехать в Торонто еще в 2018 году. Интерес со стороны «Мэйпл Лифс» к родившемуся в Новосибирске форварду был, но, посовещавшись с родителями, он принял решение еще на год остаться в ярославском «Локомотиве».
«Я просто подумал, посовещался с родителями и принял такое решение. “Локомотив” меня не уговаривал, они просто просили сказать, в чью сторону будет решение. В “Мэйпл Лифс” расстроились, но не обиделись. Сначала надо стать лидером в “Локомотиве”, а потом уже ехать», — говорил прошлой весной Коршков.
Планы молодого нападающего сильно скорректировала травма — стать лидером главной команды «Локо» у него так и не получилось. В сезоне-2018/19 он сыграл в КХЛ всего 28 матчей, но все в «Торонто» на Егора и правда не обиделись. Генеральный менеджер канадского клуба Кайл Дубас в январе даже специально прилетал в Россию, чтобы посетить один из матчей «Локомотива» и пообщаться с хоккеистом.
В конце апреля стало понятно очевидное — Коршков не попадет в состав национальной команды на чемпионат мира в Словакии, а уже через несколько дней он подписал с «Мэйпл Лифс» контракт новичка. Еще через три дня Егор забил симпатичный гол в
В тренировочном лагере — 2019 Коршков до понедельника не был самым заметным российским новичком. Голов в играх с «Оттавой» и «Баффало» он не забивал, результативных передач не отдавал, а основное внимание из наших было приковано к
«Торонто» против «Монреаля» — самое старое из принципиальных противостояний НХЛ, история которого восходит к началу прошлого века. Судьбу очередной его серии решил 23-летний российский форвард. «Мэйпл Лифс» провели с небольшим преимуществом и первый период, но забили в самом начале второго. У «Канадиенс» удалился Макс Доми, а Коршков здорово открылся на пятаке, где его нашел канадский коллега Ник Петан.
Уже через четыре минуты Петан стал автором еще одной голевой передачи, но стать главным героем вечера ему это не помогло. В середине третьей двадцатиминутки обычный выброс шайбы из зоны «Торонто» закончился тем, что Коршков обокрал защитника «Монреаля» Бретта Кулака и, несмотря на дефицит времени, разобрался с Китом Кинкейдом.
Второй гол Коршкова долетел до официального твиттера НХЛ.
А самый дорогой тренер мира Майк Бэбкок на этот раз хвалил уже Егора, который четырежды бросил по воротам и совершил три хита:
Думаю, Коршков провел очень хороший матч. Холл, Петан, у парней были возможности, и они с этим
что-тосделали. Это то, что мы ищем. Сегодня вечером негде было спрятаться. Вы играли против действительно хороших игроков, и вам пришлось играть усердно, и они сделали это.
Что дальше? Делать прогнозы относительно Национальной хоккейной лиги — занятие неблагодарное. Сегодняшние герои тренировочных лагерей и выставочных матчей здесь легко могут уже завтра отправится в