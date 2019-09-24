Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
23.09
СКА
ЦСКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
23.09
Локомотив
Йокерит
14
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
10«Спартак» проиграл «Уралу»
10:06 (мск), источник: Sport24

Молодой русский форвард восхитил хоккейную Канаду. Коршкова хвалит даже самый дорогой тренер мира

Егор отгрузил дубль «Монреалю», став главной звездой матча.

Наверх

Егор Коршков должен был уехать в Торонто еще в 2018 году. Интерес со стороны «Мэйпл Лифс» к родившемуся в Новосибирске форварду был, но, посовещавшись с родителями, он принял решение еще на год остаться в ярославском «Локомотиве».

«Я просто подумал, посовещался с родителями и принял такое решение. “Локомотив” меня не уговаривал, они просто просили сказать, в чью сторону будет решение. В “Мэйпл Лифс” расстроились, но не обиделись. Сначала надо стать лидером в “Локомотиве”, а потом уже ехать», — говорил прошлой весной Коршков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Планы молодого нападающего сильно скорректировала травма — стать лидером главной команды «Локо» у него так и не получилось. В сезоне-2018/19 он сыграл в КХЛ всего 28 матчей, но все в «Торонто» на Егора и правда не обиделись. Генеральный менеджер канадского клуба Кайл Дубас в январе даже специально прилетал в Россию, чтобы посетить один из матчей «Локомотива» и пообщаться с хоккеистом.

В конце апреля стало понятно очевидное — Коршков не попадет в состав национальной команды на чемпионат мира в Словакии, а уже через несколько дней он подписал с «Мэйпл Лифс» контракт новичка. Еще через три дня Егор забил симпатичный гол в плей-офф АХЛ, в дебютном матче за фарм-клуб «Торонто».

Во время загрузки произошла ошибка.

В тренировочном лагере — 2019 Коршков до понедельника не был самым заметным российским новичком. Голов в играх с «Оттавой» и «Баффало» он не забивал, результативных передач не отдавал, а основное внимание из наших было приковано к экс-форварду «Авангарда» Илье Михееву, который тоже не особо удивлял статистикой, зато очень уверенно смотрелся на новом для себя уровне и получал комплименты от главного тренера Майка Бэбкока. Но этой ночью по московскому времени Коршков вышел из тени соотечественника.

«Торонто» против «Монреаля» — самое старое из принципиальных противостояний НХЛ, история которого восходит к началу прошлого века. Судьбу очередной его серии решил 23-летний российский форвард. «Мэйпл Лифс» провели с небольшим преимуществом и первый период, но забили в самом начале второго. У «Канадиенс» удалился Макс Доми, а Коршков здорово открылся на пятаке, где его нашел канадский коллега Ник Петан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через четыре минуты Петан стал автором еще одной голевой передачи, но стать главным героем вечера ему это не помогло. В середине третьей двадцатиминутки обычный выброс шайбы из зоны «Торонто» закончился тем, что Коршков обокрал защитника «Монреаля» Бретта Кулака и, несмотря на дефицит времени, разобрался с Китом Кинкейдом.

Второй гол Коршкова долетел до официального твиттера НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

А самый дорогой тренер мира Майк Бэбкок на этот раз хвалил уже Егора, который четырежды бросил по воротам и совершил три хита:

Думаю, Коршков провел очень хороший матч. Холл, Петан, у парней были возможности, и они с этим что-то сделали. Это то, что мы ищем. Сегодня вечером негде было спрятаться. Вы играли против действительно хороших игроков, и вам пришлось играть усердно, и они сделали это.
Майк Бэбкок, главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»

Что дальше? Делать прогнозы относительно Национальной хоккейной лиги — занятие неблагодарное. Сегодняшние герои тренировочных лагерей и выставочных матчей здесь легко могут уже завтра отправится в фарм-клуб или юниорскую команду. Но, зная позитивное отношение Бэбкока к русским хоккеистам, можно предположить, что шансы проявить себя у Коршкова в этом межсезонье еще будут. Главное — пользоваться ими, как в игре с «Монреалем».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская красотка очарует Америку: жена олимпийского чемпиона, перешедшего в "Рейнджерс"
Самую горячую чирлидершу КХЛ обвинили в измене
Месси игрок года? Почему премия ФИФА — профанация
Русские волейболистки выиграли важнейший матч на Кубке мира
Защитник ЦСКА в 17 лет дебютировал в ЛЕ и РПЛ. Кто это такой?
РУСАДА открестилось от обвинений WADA
«Барселона» назвала 17 причин, по которым Месси стал лучшим
СМИ: Неймар остался в «ПСЖ» после уговоров Мбаппе и Верратти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь