«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм», Ковальчук очков не набрал

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Авторами голов в составе победителей стали Джефф Картер, Дастин Браун и Анже Копитар. Голкипер «Дакс» Райан Миллер отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 25 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил два силовых приёма, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем полезности «+1».