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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм», Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Анахайм Дакс» в предсезонном матче НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Авторами голов в составе победителей стали Джефф Картер, Дастин Браун и Анже Копитар. Голкипер «Дакс» Райан Миллер отразил 27 бросков из 29.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 15 минут 25 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил два силовых приёма, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем полезности «+1».

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

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