«Тампа» Кучерова сохранила сумасшедший состав. За новый провал в плей-офф их сожрут живьем

Источник: Спорт-Экспресс

Новый контракт Брэйдена Пойнта, кажется, вызвал большую реакцию не в Тампе, где он играет, а в Канаде — после почти 11 миллионов Митча Марнера мимо 6,75 у другого топового ограниченно свободного агента в Торонто пройти не могли.

«Лайтнинг» и «Мэйпл Ливз» — две сильнейшие команды лиги, у которых после локаута-2004/05 не было Кубка Стэнли и чьи очередные поражения (или вообще провалы) в плей-офф выходят самыми болезненными. «Тампа» заслужила разгром со стороны СМИ после свипа от «Коламбуса», но со Стивом Айзерманом или без, на рынке продолжает работать почти идеально. «Торонто» же антипод «Болтс» — с финансовыми аппетитами своих звезд они не справились.

При том, что на клубы действуют множество факторов, которые влияют на размер реальной зарплаты, и налоги, которые являются ключевыми из них, во Флориде намного ниже, это все равно не объясняет того, что Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Пойнт на троих будут забирать из платежки меньше 25 миллионов, а Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Марнер — больше 33 с половиной. На разницу можно почти полностью оплатить новое соглашение Андрея Василевского, да и сами ответьте на вопрос — чья тройка звезд атаки круче?

Пусть короткий контракт-мостик Пойнта и предполагает, что через три года он сможет требовать золотые горы, так как у него будет право на арбитраж, но и Кучеров, и Василевский в таких случаях переподписывались с клубом заранее и за вполне умеренные для рынка деньги, учитывая их статус, никакого грабежа не было даже со стороны Никиты, который ранее сделал клубу большую скидку.

Контракт Пойнта позволяет «Тампе» еще на год остаться не просто фаворитом чемпионата, а суперфаворитом — после плей-офф-2019, конечно, смешно говорить о непобедимой команде, но по силе состава на бумаге все равно есть приличный разрыв между «Болтс» и всеми остальными.

Да, Кевин Шаттенкирк вместо Антона Строльмана, а Патрик Марун вместо Джей Ти Миллера — это не усиление, Адам Эрне — небольшая потеря, но на фоне потенциала тех, кто остался в «Тампе», это мелочи, которые не должны влиять на итоговый результат. Пять очков звездной троицы Кучеров-Стэмкос-Пойнт в серии с «Коламбусом» — вот что не имеет права повторяться.

«Тампе» еще есть кого переподписывать в ближайшие сезоны: через год кончаются контракты у Энтони Сирелли, Мэттью Джозефа, Михаила Сергачева и Эрика Чернака, и с учетом того, что шесть миллионов в платежке добавятся благодаря Василевскому, всех оставить наверняка не удастся. Но после саги с Пойнтом все эти переговоры вряд ли страшны: как минимум еще три года у клуба будет костяк лидеров, с которым можно было бы бороться за Кубок, даже если бы вся остальная команда оказалась собрана из середнячков и ролевиков. К счастью для «Лайтнинг», это куда больше похоже на «Торонто».

Сейчас же «Тампу» ждет очень своеобразная регулярка, так как любое отставание от прошлогоднего рекордного графика будет восприниматься как доказательство, что команда стала слабее. Повторение доминирования же станет вызывать вопросы в духе «они опять потратят все силы, а потом провалятся в плей-офф? ». Все то же самое, только в масштабе не команды, а отдельного игрока, касается и Кучерова с его 128 очками и срывом во второй игре против «Коламбуса».