«Нью-Джерси» назван самым усилившимся клубом в межсезонье по версии игроков НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов на тему «Кто самая усилившаяся команда лиги?».
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов на тему «Кто самая усилившаяся команда лиги?».
В опросе победил «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 29,2% голосов. Второе место занял «Нью-Йорк Рейнджерс» (16,7%), третье место разделили «Аризона Койотс» и «Флорида Пантерз» (12,5%).
«Они сделали