Команда Кучерова — главный претендент на Кубок Стэнли. Но через год сказка «Тампы» может закончиться

«Тампа» вновь всех обошла и продлила контракт со своими самым ценным ограниченно свободным агентом на выгодных для себя условиях. Пока «Торонто» подписывает Марнера на почти 11 млн в год, а «Оттава» выписывает Шаботу 8 млн на восемь лет, действующий победитель регулярного чемпионата сохраняет Брэйден Поинт и весь костяк команды, не тратя безумное количество денег. «Лайтнинг» заключили контракт-мостик с третьим бомбардиром клуба по итогам прошлого сезона на три года со среднегодовой зарплатой в 6,750 млн долларов. 23-летний канадец получил на два миллиона больше, чем Никита Кучеров в 2016-м году. Но с тех пор в НХЛ потолок зарплат вырос на 8,5 миллиона, а контракты в 8−9 млн требуют молодые ребята, которые толком не успели себя еще проявить. На их фоне зарплата Поинта, который в прошлом сезоне набрал 92 (41+51) очка при показателе полезности «+27» в 79 матчах, выглядит скромно.

Не стоит только думать, что менеджеры «Тампы» волшебники и уговорили талантливого форварда из первого звена играть за копейки. Изначально расхождения по зарплате у сторон были большие. Но, как говорят североамериканские инсайдеры, все лето переговоры шли настолько медленно, что можно было подумать, что их не было вовсе. Все решилось за один день — в воскресенье вечером были согласованы все детали соглашения. Агент Поинта Джери Джохонссон хотел выбить зарплату чуть больше, но для самого Брэйдена было принципиально заключить сделку до начала сезона. У многих игроков в памяти поступок Ньюландера, который ждал до 1 декабря, а в итоге неудачно провел сезон. Правда, после подписания соглашения выяснилось, что Поинт весной перенес плановую операцию и сможет играть только в конце октября. Но как только были решены все вопросы с соглашениями, он прыгнул в самолет и отправился в Калгари к команде.

Нынешний контракт канадского форварда получился выгодным для игрока. Это, кстати, самый большой трехлетний контракт с игроком в статусе ОСА в истории НХЛ. В первый сезон он получит 5,25 млн (4,25 млн из них бонусы), во второй — 6 млн (3,5 млн бонусы), а в третий — 9 млн (без бонусной части). В 26 лет, когда текущий контракт закончится, он все еще будет ограниченно свободным агентом, но с правом на арбитраж. В последний год его зарплата будет 9 млн долларов, значит потом он будет претендовать на еще более солидное соглашение.

Такие сделки в Америке называют «win-win». «Тампа» за относительно небольшие деньги сохраняет молодого лидера (одного из), а игрок получает хороший контракт с большими перспективами на будущее. Не стоит забывать, что во Флориде отсутствует налог штата, что экономит средства хоккеистов. Генеральный менеджер Жюльен БрисБуа точно может быть доволен тем, как провел это лето. Из важных сделок ведь еще был заранее продлен Андрей Василевский на 9,5 млн в год. Ему удалось сохранить всех, кого он планировал, и не превысить потолок зарплат. Пришел опытный Марун за 900 тыс. Плюс у «молний» полный порядок с молодежью. Яркий пример Александр Волков, которому пора уже дебютировать в НХЛ. Поправился Виктор Хедман, которого так не хватало в плей-офф. Ожидается, что могут прибавить еще Сергачев (играл с Хедманом на предсезонке) и Сирелли, а Стэмкос и Кучеров не должны сбавлять обороты. «Тампа» вновь главный фаворит сезона. Пожалуй, никто больше в лиге не может похвастаться такой сбалансированной командой. Вот только жесткий бизнес НХЛ не дает много шансов на победу в Кубке Стэнли. Год-два, а потом уже твои лидеры стареют, а кем-то приходится жертвовать из-за потолка зарплат.