СМИ: «Филадельфия» отправила Рубцова и Воробьева в фарм-клуб
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» отправила в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» отправила в
По информации источника, российские форварды начнут новый сезон в составе команды Американской хоккейной лиги (AHL) «Лихай Валли Фантомс». Вместе с ними в
Рубцов является воспитанником подмосковного «Витязя» и выступал за подольскую команду до 2017 года, после чего переехал за океан. 21-летний форвард был задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером.
Воробьев выступал в России за уфимский «Салават Юлаев», с «Флайерз» 22-летний нападающий подписал контракт в апреле 2017 года.