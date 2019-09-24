СМИ: «Филадельфия» отправила Рубцова и Воробьева в фарм-клуб

По информации источника, российские форварды начнут новый сезон в составе команды Американской хоккейной лиги (AHL) «Лихай Валли Фантомс». Вместе с ними в фарм-клуб отправлен защитник Марк Фридман.

Рубцов является воспитанником подмосковного «Витязя» и выступал за подольскую команду до 2017 года, после чего переехал за океан. 21-летний форвард был задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером.