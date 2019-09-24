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24 сентября, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Филадельфия» отправила Рубцова и Воробьева в фарм-клуб

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» отправила в фарм-клуб российских хоккеистов команды Германа Рубцова и Михаила Воробьева, сообщает в своем Twitter журналист Дэйв Айзак.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, российские форварды начнут новый сезон в составе команды Американской хоккейной лиги (AHL) «Лихай Валли Фантомс». Вместе с ними в фарм-клуб отправлен защитник Марк Фридман.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рубцов является воспитанником подмосковного «Витязя» и выступал за подольскую команду до 2017 года, после чего переехал за океан. 21-летний форвард был задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером.

Воробьев выступал в России за уфимский «Салават Юлаев», с «Флайерз» 22-летний нападающий подписал контракт в апреле 2017 года.

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