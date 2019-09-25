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10:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Нападающий клуба НХЛ «Торонто» Мэттьюс обвиняется в нарушении общественного порядка

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Форвард канадского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс обвиняется в нарушении общественного порядка в американском штате Аризона. Об этом во вторник сообщил спортивный телеканал TSN.

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Источник: AP 2019

Спортсмен обвиняется в связи с инцидентом в городе Скоттсдэйл (штат Аризона, США) в мае текущего года, когда у Мэттьюса возникла перепалка с охранником жилого комплекса.

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Отмечается, что хоккеист, увидев охранника в автомобиле, попытался покачать машину, схватившись за дверную ручку. После этого он снял штаны и продемонстрировал тому свое нижнее белье. Через несколько дней охранник написал заявление.

По данным источника, хоккейный клуб «Торонто» знает о расследовании. Сам Мэттьюс сотрудничает с соответствующими органами, но ни он, ни клуб не будут давать комментарии. Рассмотрение этого дела в суде намечено на 25 сентября, но личное присутствие хоккеиста на нем не требуется.

22-летний американский хоккеист родился в штате Калифорния, но в раннем возрасте играл за команду «Аризона Бобкэтс», поэтому переехал в Скоттсдэйл. В феврале Мэттьюс заключил с «Торонто» новый контракт сроком на пять лет. Зарплата хоккеиста составляет $11,6 млн в год.

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