СМИ: Нападающий клуба НХЛ «Торонто» Мэттьюс обвиняется в нарушении общественного порядка

Источник: AP 2019

Спортсмен обвиняется в связи с инцидентом в городе Скоттсдэйл (штат Аризона, США) в мае текущего года, когда у Мэттьюса возникла перепалка с охранником жилого комплекса.

Читайте также Овечкин против дорогого американца и молодого немца. Кто станет лучшим снайпером НХЛ в новом сезоне

Отмечается, что хоккеист, увидев охранника в автомобиле, попытался покачать машину, схватившись за дверную ручку. После этого он снял штаны и продемонстрировал тому свое нижнее белье. Через несколько дней охранник написал заявление.

По данным источника, хоккейный клуб «Торонто» знает о расследовании. Сам Мэттьюс сотрудничает с соответствующими органами, но ни он, ни клуб не будут давать комментарии. Рассмотрение этого дела в суде намечено на 25 сентября, но личное присутствие хоккеиста на нем не требуется.