Голы Панарина и Кравцова принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» победу над «Нью-Йорк Айлендерс»

Панарин забросил шайбы на 31-й и 60-й минутах. В эпизоде со вторым голом результативной передачей отметился российский форвард Павел Бучневич. Кравцов отличился на 23-й минуте, открыв счет в матче. У проигравших единственную шайбу забросил нападающий Джордан Эберле (53).

Панарин в межсезонье сменил «Коламбус» на «Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в лиге (около $11,5 млн в год). Кравцов ранее выступал за челябинский «Трактор» и текущий сезон в НХЛ будет для него дебютным. Бучневич играет за «Рейнджерс» с 2016 года, в прошлом регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 38 (21 шайба + 17 передач) очков. Георгиев в прошлом сезоне выходил на площадку в 33 матчах, дважды отыграв «на ноль» и отражая в среднем 91,39% бросков.