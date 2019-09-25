Голы Волкова и Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в предсезонном матче с «Флоридой»

Источник: AP 2019

Волков открыл счет в матче на 16-й минуте, а Сергачев отличился на 57-й минуте, реализовав большинство.

Еще одну шайбу в составе проигравших забросил Энтони Сирелли (24-я минута), результативную передачу на него отдал Волков. У победителей дублем отметился Александр Барков (23, 25), также отличились Фрэнк Ватрано (20), Джонатан Юбердо (26), Доминик Тонинато (35) и Денис Мальгин (44). Форвард хозяев Евгений Дадонов сделал две результативные передачи.

Ворота команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский («Флорида») и Андрей Василевский («Тампа»). Бобровский совершил 19 сейвов, Василевский — 18.