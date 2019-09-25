Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
24.09
Спартак
Салават Юлаев
24
Хоккей. КХЛ
24.09
Витязь
Автомобилист
ОТ
10
Все события
Фоторепортажи
10Парфенов — Кононов — 4:1
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
10:55 (мск), источник: ТАСС

Голы Волкова и Сергачева не спасли «Тампу» от поражения в предсезонном матче с «Флоридой»

ТАСС, 25 сентября. «Тампа-Бэй» на выезде проиграла «Флориде» со счетом 3:6 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенными шайбами отметились форвард гостей Александр Волков и защитник Михаил Сергачев.

Наверх
Источник: AP 2019

Волков открыл счет в матче на 16-й минуте, а Сергачев отличился на 57-й минуте, реализовав большинство.

Читайте также
Команда Кучерова — главный претендент на Кубок Стэнли. Но через год сказка «Тампы» может закончиться

Еще одну шайбу в составе проигравших забросил Энтони Сирелли (24-я минута), результативную передачу на него отдал Волков. У победителей дублем отметился Александр Барков (23, 25), также отличились Фрэнк Ватрано (20), Джонатан Юбердо (26), Доминик Тонинато (35) и Денис Мальгин (44). Форвард хозяев Евгений Дадонов сделал две результативные передачи.

Ворота команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский («Флорида») и Андрей Василевский («Тампа»). Бобровский совершил 19 сейвов, Василевский — 18.

В другом матче дня «Даллас» на выезде победил «Сент-Луис» со счетом 2:1. Форвард гостей Александр Радулов отметился результативной передачей. «Калгари» дома переиграл «Виннипег» — 2:0. Голкипер «Виннипега» Михаил Бердин провел на площадке один период и сделал 13 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании ФИФА
МЮ намерен приобрести игроков из «Ювентуса» и «Барселоны»
В России чуть не сломали карьеру вратаря. Теперь он удивляет НХЛ
Головин: ФК «Монако» показал истинное лицо клуба с «Ниццей»
Голы Панарина и Кравцова принесли победу «Нью-Йорк Рейнджерс»
Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение ВФЛА
Шляхтин: Российская легкая атлетика потеряла 17 тыс. спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь