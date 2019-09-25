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11:50 (мск), источник: Sport24

В России чуть не сломали карьеру талантливого вратаря. Бердин уехал и теперь удивляет канадцев

Этой ночью он дебютировал в «Виннипеге» — не пропустил и выдал необычный трюк.

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Афиша выставочного матча «Калгари» — «Виннипег», который игрался в ночь со вторника на среду по московскому времени, выглядела не самой привлекательной для российского болельщика. «Флэймз» на днях избавились от всех наших хоккеистов — выставили на драфт отказов защитника Рината Валиева, отправили в фарм-клуб еще одного оборонца Александра Елесина и вратаря Артема Загидулина. В составе «Виннипега» есть Дмитрий Куликов и Артем Чибисов, но это далеко не самые яркие россияне в лучшей лиге мира.

В итоге «Калгари», состав которого был похож на основной гораздо больше, чем ростер соперника, победили со счетом 2:0, забросив две шайбы за 33 секунды второго периода. При этом одной из главных звезд вечера все-таки стал русский хоккеист. Русский хоккеист из «Виннипега». Вратарь Михаил Бердин появился на льду после второго перерыва, потащил все 13 бросков по своим воротам, а один из его сейвов получился особенно запоминающимся.

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Но самым крутым эпизодом с участием 21-летнего кипера стал момент, в котором он покинул ворота, чтобы помочь партнерам начать очередную атаку. Подобрав шайбу у борта, Бердин обыграл одного игрока «Калгари», а затем отдал точный пас в среднюю зону из-под другого. Если что, эта выставочная игра была для молодого игрока первой в составе главной команды «Виннипега». Его спокойствие и уверенность в себе, похоже, находятся на каком-то запредельном уровне.

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Впрочем, тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно следил за карьерой Бердина, его трюк в матче против «Калгари» удивить не должен. Дело в том, что игра клюшкой — один из самых прокаченных скиллов нашего вратаря. Он доказывал это во всех лигах, в которых играл, а в USHL однажды даже умудрился забить гол. Просто гений!

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Бердин вечером вторника вообще был в ударе — неслабо выступил он и за пределами льда, общаясь с журналистами. Выставочные матчи не предел для этого парня, ему нужен Кубок Стэнли.

«Я просто сосредоточен на своей игре. Мне нужно побеждать, мне нужно хорошо играть. Я не думаю о тех вратарях, которые есть в системе клуба, как у кого дела, кто из них облажался. Я об этом вообще не думаю. Если меня снова отправят в «Манитобу», нет проблем, я буду там играть. В прошлом году меня уже отправляли на Восточное побережье, но я совсем не беспокоился. Меня хотели видеть там, и я показал, что готов к АХЛ. Теперь мне нужно показать, что я готов к НХЛ.

Выставочные матчи — не моя мечта. Я мечтаю выиграть Кубок Стэнли и получать другие трофеи. Это то, чего я хочу и к чему я иду.

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Кто такой Михаил Бердин?

Бердин — воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Родной город и клуб он покинул еще в 14 лет, перебравшись в подольский «Витязь». Впрочем, сам Михаил называть себя воспитанником уфимского клуба не готов:

«Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел — ВХЛ», — я просто сломался.

Я себя, если честно, не считаю воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами, и с теми, с кем тренировался, в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом.

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После Подольска Михаил оказался в Череповце, поиграл в Молодежной хоккейной лиге за местный «Алмаз» и юниорскую сборную России, на драфте НХЛ-2016 был выбран «Виннипегом» под общим 157-м номером и вскоре отправился покорять Северную Америку. В конце мая 2018-го Бердин подписал контракт с «Джетс». Соглашение рассчитано на три года, за которые молодой голкипер заработает $2,3 млн.

Михаил — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015 года и участник молодежного первенства планет — 2018. Правда, на обоих турнирах он не провел ни одной игры.

Почему он не заиграл в России?

«Салават Юлаев» вратарь покинул из-за отсутствия нормальной игровой практики. Основным вратарем уфимской команды его возраста был Владислав Гросс, сын тогдашнего генерального менеджера уфимского клуба Олега Гросса. Шанса завоевать место первого номера Бердину просто не дали. В Череповце ситуация была похожей — Бердин не видел особых перспектив для попадания в «Северсталь» и в определенный момент решил попытать счастье за океаном.

Мог ли я получить практику в «Северстали» в сезоне-17/18? Возможно, но к этому моменту я уже сдулся бы. Когда вратарь долгое время не играет, то как он может воспользоваться шансом? Выходишь, и у тебя руки могут затрястись, как повезет. Не воспользовался шансом — посиди еще годик. Многие так сдуваются.
Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс»

Заиграет ли он в НХЛ?

Говорить об этом всерьез, когда у «Виннипега» есть Коннор Хеллибак, увы, не приходится. Американцу — 26 лет, в сезоне-2017/2018 он стал номинантом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» и, вообще, считается одним из самых крутых голкиперов НХЛ. Летом 2018-го Хеллибак подписал с «Джетс» 6-летний контракт на $37 млн. С вратарем номер один в канадском клубе определились надолго.

А вот за роль бэкапа Бердин побороться способен. 26-летний Лоран Броссуа и 24-летний Эрик Комри хоть и получили от «Виннипега» новые соглашения, место в основе себе не обеспечили. Михаил вполне способен подвинуть их обоих, с его уверенностью в себе такая задача кажется абсолютно решаемой.

В России задача вратаря — ловить шайбы, а если вратарь ошибся, то его больше не ставят. Здесь, наоборот, в случае ошибок подбадривают и помогают.
Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс»
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