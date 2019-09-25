В России чуть не сломали карьеру талантливого вратаря. Бердин уехал и теперь удивляет канадцев

Афиша выставочного матча «Калгари» — «Виннипег», который игрался в ночь со вторника на среду по московскому времени, выглядела не самой привлекательной для российского болельщика. «Флэймз» на днях избавились от всех наших хоккеистов — выставили на драфт отказов защитника Рината Валиева, отправили в фарм-клуб еще одного оборонца Александра Елесина и вратаря Артема Загидулина. В составе «Виннипега» есть Дмитрий Куликов и Артем Чибисов, но это далеко не самые яркие россияне в лучшей лиге мира.

В итоге «Калгари», состав которого был похож на основной гораздо больше, чем ростер соперника, победили со счетом 2:0, забросив две шайбы за 33 секунды второго периода. При этом одной из главных звезд вечера все-таки стал русский хоккеист. Русский хоккеист из «Виннипега». Вратарь Михаил Бердин появился на льду после второго перерыва, потащил все 13 бросков по своим воротам, а один из его сейвов получился особенно запоминающимся.

Но самым крутым эпизодом с участием 21-летнего кипера стал момент, в котором он покинул ворота, чтобы помочь партнерам начать очередную атаку. Подобрав шайбу у борта, Бердин обыграл одного игрока «Калгари», а затем отдал точный пас в среднюю зону из-под другого. Если что, эта выставочная игра была для молодого игрока первой в составе главной команды «Виннипега». Его спокойствие и уверенность в себе, похоже, находятся на каком-то запредельном уровне.

Впрочем, тех, кто хоть сколько-нибудь внимательно следил за карьерой Бердина, его трюк в матче против «Калгари» удивить не должен. Дело в том, что игра клюшкой — один из самых прокаченных скиллов нашего вратаря. Он доказывал это во всех лигах, в которых играл, а в USHL однажды даже умудрился забить гол. Просто гений!

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Бердин вечером вторника вообще был в ударе — неслабо выступил он и за пределами льда, общаясь с журналистами. Выставочные матчи не предел для этого парня, ему нужен Кубок Стэнли.

«Я просто сосредоточен на своей игре. Мне нужно побеждать, мне нужно хорошо играть. Я не думаю о тех вратарях, которые есть в системе клуба, как у кого дела, кто из них облажался. Я об этом вообще не думаю. Если меня снова отправят в «Манитобу», нет проблем, я буду там играть. В прошлом году меня уже отправляли на Восточное побережье, но я совсем не беспокоился. Меня хотели видеть там, и я показал, что готов к АХЛ. Теперь мне нужно показать, что я готов к НХЛ.

Выставочные матчи — не моя мечта. Я мечтаю выиграть Кубок Стэнли и получать другие трофеи. Это то, чего я хочу и к чему я иду.

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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/berdin001/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mikhail Berdin</a> (@berdin001) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-19T04:30:04+00:00">18 Ноя 2017 в 8:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто такой Михаил Бердин?

Бердин — воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Родной город и клуб он покинул еще в 14 лет, перебравшись в подольский «Витязь». Впрочем, сам Михаил называть себя воспитанником уфимского клуба не готов:

«Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел — ВХЛ», — я просто сломался.

Я себя, если честно, не считаю воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами, и с теми, с кем тренировался, в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv23zK7DHbZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv23zK7DHbZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bv23zK7DHbZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mikhail Berdin (@berdin001)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-05T02:38:21+00:00">4 Апр 2019 в 7:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После Подольска Михаил оказался в Череповце, поиграл в Молодежной хоккейной лиге за местный «Алмаз» и юниорскую сборную России, на драфте НХЛ-2016 был выбран «Виннипегом» под общим 157-м номером и вскоре отправился покорять Северную Америку. В конце мая 2018-го Бердин подписал контракт с «Джетс». Соглашение рассчитано на три года, за которые молодой голкипер заработает $2,3 млн.

Михаил — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015 года и участник молодежного первенства планет — 2018. Правда, на обоих турнирах он не провел ни одной игры.

Почему он не заиграл в России?

«Салават Юлаев» вратарь покинул из-за отсутствия нормальной игровой практики. Основным вратарем уфимской команды его возраста был Владислав Гросс, сын тогдашнего генерального менеджера уфимского клуба Олега Гросса. Шанса завоевать место первого номера Бердину просто не дали. В Череповце ситуация была похожей — Бердин не видел особых перспектив для попадания в «Северсталь» и в определенный момент решил попытать счастье за океаном.

Мог ли я получить практику в «Северстали» в сезоне-17/18? Возможно, но к этому моменту я уже сдулся бы. Когда вратарь долгое время не играет, то как он может воспользоваться шансом? Выходишь, и у тебя руки могут затрястись, как повезет. Не воспользовался шансом — посиди еще годик. Многие так сдуваются. Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс»

Заиграет ли он в НХЛ?

Говорить об этом всерьез, когда у «Виннипега» есть Коннор Хеллибак, увы, не приходится. Американцу — 26 лет, в сезоне-2017/2018 он стал номинантом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» и, вообще, считается одним из самых крутых голкиперов НХЛ. Летом 2018-го Хеллибак подписал с «Джетс» 6-летний контракт на $37 млн. С вратарем номер один в канадском клубе определились надолго.

А вот за роль бэкапа Бердин побороться способен. 26-летний Лоран Броссуа и 24-летний Эрик Комри хоть и получили от «Виннипега» новые соглашения, место в основе себе не обеспечили. Михаил вполне способен подвинуть их обоих, с его уверенностью в себе такая задача кажется абсолютно решаемой.

В России задача вратаря — ловить шайбы, а если вратарь ошибся, то его больше не ставят. Здесь, наоборот, в случае ошибок подбадривают и помогают. Михаил Бердин, вратарь «Виннипег Джетс»