В России чуть не сломали карьеру талантливого вратаря. Бердин уехал и теперь удивляет канадцев
Этой ночью он дебютировал в «Виннипеге» — не пропустил и выдал необычный трюк.
Этой ночью он дебютировал в «Виннипеге» — не пропустил и выдал необычный трюк.
Афиша выставочного матча «Калгари» — «Виннипег», который игрался в ночь со вторника на среду по московскому времени, выглядела не самой привлекательной для российского болельщика. «Флэймз» на днях избавились от всех наших хоккеистов — выставили на драфт отказов защитника Рината Валиева, отправили в
В итоге «Калгари», состав которого был похож на основной гораздо больше, чем ростер соперника, победили со счетом 2:0, забросив две шайбы за 33 секунды второго периода. При этом одной из главных звезд вечера
Но самым крутым эпизодом с участием 21-летнего кипера стал момент, в котором он покинул ворота, чтобы помочь партнерам начать очередную атаку. Подобрав шайбу у борта, Бердин обыграл одного игрока «Калгари», а затем отдал точный пас в среднюю зону
Впрочем, тех, кто хоть
Бердин вечером вторника вообще был в ударе — неслабо выступил он и за пределами льда, общаясь с журналистами. Выставочные матчи не предел для этого парня, ему нужен Кубок Стэнли.
«Я просто сосредоточен на своей игре. Мне нужно побеждать, мне нужно хорошо играть. Я не думаю о тех вратарях, которые есть в системе клуба, как у кого дела, кто из них облажался. Я об этом вообще не думаю. Если меня снова отправят в «Манитобу», нет проблем, я буду там играть. В прошлом году меня уже отправляли на Восточное побережье, но я совсем не беспокоился. Меня хотели видеть там, и я показал, что готов к АХЛ. Теперь мне нужно показать, что я готов к НХЛ.
Выставочные матчи — не моя мечта. Я мечтаю выиграть Кубок Стэнли и получать другие трофеи. Это то, чего я хочу и к чему я иду.
Бердин — воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Родной город и клуб он покинул еще в 14 лет, перебравшись в подольский «Витязь». Впрочем, сам Михаил называть себя воспитанником уфимского клуба не готов:
«Когда мне было 14, я мечтал играть в КХЛ, зарабатывать условные 100 тысяч рублей и всю карьеру провести в «Салавате», но когда мне сказали: «Мальчик, ты здесь больше никому не нужен, твой предел — ВХЛ», — я просто сломался.
Я себя, если честно, не считаю воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, я со всеми тренерами, и с теми, с кем тренировался, в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом.
После Подольска Михаил оказался в Череповце, поиграл в Молодежной хоккейной лиге за местный «Алмаз» и юниорскую сборную России, на драфте НХЛ-2016 был выбран «Виннипегом» под общим 157-м номером и вскоре отправился покорять Северную Америку. В конце мая 2018-го Бердин подписал контракт с «Джетс». Соглашение рассчитано на три года, за которые молодой голкипер заработает $2,3 млн.
Михаил — серебряный призер юниорского чемпионата мира 2015 года и участник молодежного первенства планет — 2018. Правда, на обоих турнирах он не провел ни одной игры.
«Салават Юлаев» вратарь покинул
Мог ли я получить практику в «Северстали» в сезоне-17/18? Возможно, но к этому моменту я уже сдулся бы. Когда вратарь долгое время не играет, то как он может воспользоваться шансом? Выходишь, и у тебя руки могут затрястись, как повезет. Не воспользовался шансом — посиди еще годик. Многие так сдуваются.
Говорить об этом всерьез, когда у «Виннипега» есть Коннор Хеллибак, увы, не приходится. Американцу — 26 лет, в сезоне-2017/2018 он стал номинантом на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата «Везина Трофи» и, вообще, считается одним из самых крутых голкиперов НХЛ. Летом 2018-го Хеллибак подписал с «Джетс» 6-летний контракт на $37 млн. С вратарем номер один в канадском клубе определились надолго.
А вот за роль бэкапа Бердин побороться способен. 26-летний Лоран Броссуа и 24-летний Эрик Комри хоть и получили от «Виннипега» новые соглашения, место в основе себе не обеспечили. Михаил вполне способен подвинуть их обоих, с его уверенностью в себе такая задача кажется абсолютно решаемой.
В России задача вратаря — ловить шайбы, а если вратарь ошибся, то его больше не ставят. Здесь, наоборот, в случае ошибок подбадривают и помогают.