«Сиэтл» нанял первую в истории НХЛ женщину-скаута — экс-капитана сборной США Кэмми Грэнато
«Сиэтл» объявил о назначении скаутом команды бывшую хоккеистку женской сборной США Кэмми Грэнато.
«Сиэтл» объявил о назначении скаутом команды бывшую хоккеистку женской сборной США Кэмми Грэнато.
Сестра и жена бывших игроков НХЛ (Тони Грэнато и Рэя Ферраро соответственно) войдет в состав скаутской службы нового клуба НХЛ вместе с Ульфом Самуэльссоном, Стю Барнсом, Дэйвом Хантером и Джоном Гудвином.
Грэнато была капитаном женской сборной США, выигравшей золотую медаль на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.
Отмечается, что она стала первой в истории НХЛ
«Сейчас в спорте такое время, когда женщины разрушают всяческие барьеры. Если я смогу вдохновить