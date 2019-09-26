«Сиэтл» нанял первую в истории НХЛ женщину-скаута — экс-капитана сборной США Кэмми Грэнато

Сестра и жена бывших игроков НХЛ (Тони Грэнато и Рэя Ферраро соответственно) войдет в состав скаутской службы нового клуба НХЛ вместе с Ульфом Самуэльссоном, Стю Барнсом, Дэйвом Хантером и Джоном Гудвином.

Грэнато была капитаном женской сборной США, выигравшей золотую медаль на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

Отмечается, что она стала первой в истории НХЛ женщиной-скаутом.