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11:08 (мск), источник: Sports.Ru

«Сиэтл» нанял первую в истории НХЛ женщину-скаута — экс-капитана сборной США Кэмми Грэнато

«Сиэтл» объявил о назначении скаутом команды бывшую хоккеистку женской сборной США Кэмми Грэнато.

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Сестра и жена бывших игроков НХЛ (Тони Грэнато и Рэя Ферраро соответственно) войдет в состав скаутской службы нового клуба НХЛ вместе с Ульфом Самуэльссоном, Стю Барнсом, Дэйвом Хантером и Джоном Гудвином.

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Грэнато была капитаном женской сборной США, выигравшей золотую медаль на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

Отмечается, что она стала первой в истории НХЛ женщиной-скаутом.

«Сейчас в спорте такое время, когда женщины разрушают всяческие барьеры. Если я смогу вдохновить кого-то еще стать скаутом или работать в офисе НХЛ, это замечательно», — сказала Грэнато.

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