Когда заиграет Ковальчук? Новый тренер «Лос-Анджелеса» уже им недоволен

Источник: AP 2019

Ильёй Ковальчуком крайне недовольны. Настолько, что главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан уже вынужден открыто говорить, что со звёздным форвардом надо возиться и помогать ему, как будто он вчерашний юниор, который пытается пробиться в основу, а не второй по зарплате нападающий «королей».

«Я не обвиняю Ковальчука, но сможет ли он быть эффективным?»

Не знаю, были ли у Ковальчука похожие проблемы в прошлом году, меня тут не было. Я вижу хорошие вещи и вещи, над которыми ему надо работать. Я дам ему шанс поработать над этим, мы постараемся ему помочь. Посмотрим, сможет ли он это исправить, сможет ли быть эффективным в большинстве и добавить нам мощи в атаке. Команде это нужно, но только не за счёт пропуска двух-трёх голов в каждой игре. Я его ни в коем случае не обвиняю, но общий план такой. Тодд Маклеллан главный тренер «Лос-Анджелеса»

Ковальчука пробуют в разных звеньях, но пока всё тщетно. В трёх матчах предсезонки у него ноль очков, шесть бросков и «-1». На матч с «Анахаймом» Маклеллан выставил довольно молодой состав (без Копитара, Брауна и Даути), но с Ковальчуком. И он опять ничего не показал, в том числе в большинстве.

Примечательно, что в тех матчах, когда Ковальчук не играл, «короли» неизменно забивали в большинстве. Где он принимал участие — ни одной реализованной попытки. А сегодня, в игре с «Анахаймом» спецбригады стали решающим фактором. «Дакс» забили в начале первого периода и удерживали счёт 1:0 до самой концовки, когда поразили уже пустые ворота соперника. «Анахайм» удалялся пять раз, Ковальчук провёл в большинстве почти три с половиной минуты, но плодов это не принесло.



Ковальчук в «Лос-Анджелесе» работает уже с третьим тренером. В начале прошлого сезона был Джон Стивенс (пока единственный, при котором Кови стабильно набирал очки), потом его сменил Дежарден, а в межсезонье на пост главного тренера был назначен Тодд Маклеллан. Он, кстати, изначально проявлял большое уважение к российскому форварду.



«Я бы хотел поговорить с Кови с глазу на глаз. Он это заслужил своими прошлыми заслугами и статусом. Знаю, что у него был паршивый сезон. У всей команды он был паршивым, но у него особенно. Я хочу установить с ним доверительные отношения. Мы поговорим этим летом, но он является важной частью команды. И он, и его партнёры должны понять, что мы должны действовать сообща и выкладываться на максимум.



Я провёл немало времени с Питером Дебуром, и вы знаете, что в его “Нью-Джерси” Ковальчук смотрелся лучше всего. Питер поделился мыслями насчёт Кови, какую роль он ему отводил в команде. Я с Ильёй об этом поговорю. В современном хоккее игрок должен сочетать несколько талантов. Я говорю не только о Кови, но и о Копитаре или Даути. Игрок должен быть разносторонним, нельзя быть спецом только в блокированни бросков, или бойцом, или жёстким игроком. Ты должен выкладываться во всех областях, и мы будем требовать это от всех наших ребят и Кови, и он способен на это. Он хороший игрок, наша с ним обязанность — сделать так, чтобы он нашёл свою игру в нашей системе», — говорил Маклеллан летом.

«Ковальчук что, новый Лучич? Старикан, который никак не помогает «Кингз»

Дежарден с Ковальчуком не нашёл взаимопонимания, задвигал его в четвёртое звено, сажал на лавку, и, как говорят в Лос-Анджелесе, их взаимная неприязнь пагубно сказывалась на команде. Маклеллан не хотел повторять ошибки предшественника, пытался выстроить отношения с россиянином. Тренер и сейчас не оставляет надежд достучаться до Ковальчука и вернуть его на высокий уровень, но, кажется, теперь и у него потихоньку начинает заканчиваться терпение.

Журналисты тоже тщетно ждут свершений от россиянина: «Русское (не)соединение. Всё ещё жду, когда Ковальчук/Прохоркин покажут хоть что-то», — делится мыслями журналист Деннис Бернштейн. «У Ковальчука было несколько неплохих моментов, но этого мало. И что-то это напоминает», — пишет обозреватель LA Times Хелен Эллиотт.

Болельщики «Лос-Анджелеса» и вовсе не стесняются в выражениях. «Я сошёл с ума или Ковальчук обрезается каждый раз, когда касается шайбы?» — пишет пользователь «Твиттера» Картер Рубин. «Худшее, что сделал Роб Блейк, — это подписание Ильи Ковальчука, хотя вместо него он мог заполучить Джеффа Скиннера», — пишет Али Хонарманд. «Ковальчук что, новый Лучич? Старикан, который ничего не сделает для того, чтобы помочь “королям”. Разница только в том, что он, в отличие от Лучича, не придурок», — сокрушается пользователь с ником Скотт.