Когда заиграет Ковальчук? Новый тренер «Лос-Анджелеса» уже им недоволен
«Команде нужна его мощь, но только не за счёт пропуска
«Команде нужна его мощь, но только не за счёт пропуска
Ильёй Ковальчуком крайне недовольны. Настолько, что главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан уже вынужден открыто говорить, что со звёздным форвардом надо возиться и помогать ему, как будто он вчерашний юниор, который пытается пробиться в основу, а не второй по зарплате нападающий «королей».
Не знаю, были ли у Ковальчука похожие проблемы в прошлом году, меня тут не было. Я вижу хорошие вещи и вещи, над которыми ему надо работать. Я дам ему шанс поработать над этим, мы постараемся ему помочь. Посмотрим, сможет ли он это исправить, сможет ли быть эффективным в большинстве и добавить нам мощи в атаке. Команде это нужно, но только не за счёт пропуска
двух-трёхголов в каждой игре. Я его ни в коем случае не обвиняю, но общий план такой.
Ковальчука пробуют в разных звеньях, но пока всё тщетно. В трёх матчах предсезонки у него ноль очков, шесть бросков и «-1». На матч с «Анахаймом» Маклеллан выставил довольно молодой состав (без Копитара, Брауна и Даути), но с Ковальчуком. И он опять ничего не показал, в том числе в большинстве.
Примечательно, что в тех матчах, когда Ковальчук не играл, «короли» неизменно забивали в большинстве. Где он принимал участие — ни одной реализованной попытки. А сегодня, в игре с «Анахаймом» спецбригады стали решающим фактором. «Дакс» забили в начале первого периода и удерживали счёт 1:0 до самой концовки, когда поразили уже пустые ворота соперника. «Анахайм» удалялся пять раз, Ковальчук провёл в большинстве почти три с половиной минуты, но плодов это не принесло.
Ковальчук в «Лос-Анджелесе» работает уже с третьим тренером. В начале прошлого сезона был Джон Стивенс (пока единственный, при котором Кови стабильно набирал очки), потом его сменил Дежарден, а в межсезонье на пост главного тренера был назначен Тодд Маклеллан. Он, кстати, изначально проявлял большое уважение к российскому форварду.
«Я бы хотел поговорить с Кови с глазу на глаз. Он это заслужил своими прошлыми заслугами и статусом. Знаю, что у него был паршивый сезон. У всей команды он был паршивым, но у него особенно. Я хочу установить с ним доверительные отношения. Мы поговорим этим летом, но он является важной частью команды. И он, и его партнёры должны понять, что мы должны действовать сообща и выкладываться на максимум.
Я провёл немало времени с Питером Дебуром, и вы знаете, что в его “Нью-Джерси” Ковальчук смотрелся лучше всего. Питер поделился мыслями насчёт Кови, какую роль он ему отводил в команде. Я с Ильёй об этом поговорю. В современном хоккее игрок должен сочетать несколько талантов. Я говорю не только о Кови, но и о Копитаре или Даути. Игрок должен быть разносторонним, нельзя быть спецом только в блокированни бросков, или бойцом, или жёстким игроком. Ты должен выкладываться во всех областях, и мы будем требовать это от всех наших ребят и Кови, и он способен на это. Он хороший игрок, наша с ним обязанность — сделать так, чтобы он нашёл свою игру в нашей системе», — говорил Маклеллан летом.
Дежарден с Ковальчуком не нашёл взаимопонимания, задвигал его в четвёртое звено, сажал на лавку, и, как говорят в
Журналисты тоже тщетно ждут свершений от россиянина: «Русское (не)соединение. Всё ещё жду, когда Ковальчук/Прохоркин покажут хоть что-то», — делится мыслями журналист Деннис Бернштейн. «У Ковальчука было несколько неплохих моментов, но этого мало. И
Болельщики «Лос-Анджелеса» и вовсе не стесняются в выражениях. «Я сошёл с ума или Ковальчук обрезается каждый раз, когда касается шайбы?» — пишет пользователь «Твиттера» Картер Рубин. «Худшее, что сделал Роб Блейк, — это подписание Ильи Ковальчука, хотя вместо него он мог заполучить Джеффа Скиннера», — пишет Али Хонарманд. «Ковальчук что, новый Лучич? Старикан, который ничего не сделает для того, чтобы помочь “королям”. Разница только в том, что он, в отличие от Лучича, не придурок», — сокрушается пользователь с ником Скотт.
Елена Кузнецова