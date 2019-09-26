Второй номер драфта НХЛ-2017 Патрик пропустит старт сезона из-за мигрени
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик пропустит начало нового сезона НХЛ
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик пропустит начало нового сезона НХЛ
Как отмечается в сообщении, 21-летний форвард выбыл как минимум на неделю и не отправится с командой в Европу, где «Филадельфия» начнет сезон НХЛ матчем с «Чикаго Блэкхокс», который пройдет 4 октября в Праге.
Патрик был выбран «Флайерз» под общим вторым номером на драфте 2017 года. В прошлом сезоне в 72 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 31 очко (13 голов и 18 результативных передач).