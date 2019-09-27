Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Флориду»

Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу «Тампы», в составе которой заброшенной шайбой отметился российский форвард Никита Кучеров (54-я минута), также забили Седрик Пакетт (35), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54). У «Флориды» голы забили Оуэн Триппетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59).