Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Флориду»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Флориду» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Флориду» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу «Тампы», в составе которой заброшенной шайбой отметился российский форвард Никита Кучеров (54-я минута), также забили Седрик Пакетт (35), Янни Гурд (40) и Стивен Стэмкос (54). У «Флориды» голы забили Оуэн Триппетт (17) и российский форвард Евгений Дадонов (59).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский на лед не выходил.
«Нью-Йорк Рейнджерс» по буллитам обыграл «Филадельфию» — 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился голевой передачей.
«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0). Российский форвард «Ойлерз» Антон Бурдасов сделал голевую передачу.
«Даллас» уступил «Миннесоте» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Российский вратарь «звезд» Антон Худобин отразил 21 бросок.
В еще одном матче «Детройт» победил «Сент-Луис» — 4:1.