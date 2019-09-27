Жесткий провал уральского вратаря в Америке. Загидулину дали шанс, а он пустил 4 гола за 10 минут

Сентябрь начинался для вратаря «Калгари» Артема Загидулина лучше не придумаешь. В игре новичков «Флэймз» и «Эдмонтона» он совершил 31 спасание, оформил «сухарь» и начал победную голевую атаку своей команды. Просто идеальный вечер!

В середине месяца воспитанник магнитогорского «Металлурга» максимально достойно дебютировал в выставочных матчах. Загидулину доверили первые 32 минуты в игре с «Ванкувером» и он отразил все 15 бросков по своим воротам.

Особенно круто такая статистика смотрелась на фоне сменившего Артема американца Тайлера Парсонса. Тот пропустил три гола и едва не позволил «Кэнакс» совершить полноценный камбэк. Учитывая нестабильность вратарской линии «Флэймз», казалось, что 24-летний кипер с Урала постепенно приближается к основному составу.

Но тренерский штаб канадского клуба решил по-другому — в начале этой недели Загидулин, вместе с двумя другими русскими игроками «Огоньков» Ринатом Валиевым и Александром Елесиным, отправился в фарм-клуб. Временное расставание с русским вратарем не выглядело «ссылкой», казалось, что в «Стоктон Хит» он едет за игровой практикой. Логика «Калгари» виделась примерно такой: у команды есть железный первый номер Давид Риттих, держать за его спиной только перебравшегося в Северную Америку Загидулина смысла нет. Артему нужно адаптироваться в новых условиях, делать это лучше на льду, а не на лавке.

В «Стоктоне» российский голкипер провел совсем немного времени — «Калгари» предстояло заканчивать игровую часть предсезонки двумя встречами в режиме «бэк-ту-бэк», чтобы не перегружать вратарей, Загидулина вызвали обратно. Это был шанс, еще один качественный матч мог заставить тренеров по-другому посмотреть на новичка и, возможно, увидеть в нем полноценного конкурента Риттиху. Но Артем этим шансом не воспользовался.

Игру против «Сан-Хосе» в воротах «Флэймз» начал 32-летний Кэм Тальбо. Пытающийся перезапустить свою карьеру канадец остановил все 24 попытки «Акул» открыть счет, а на другом конце площадки с этой же миссией идеально справлялся Мартин Джонс. В итоге, к концу второго периода на табло горели нули, а на оставшиеся 20 минут «Калгари» бросил в бой Загидулина. Это было ошибкой.

Артем пропустил уже спустя 3 минуты — после броска Брента Бернса шайбу на пятаке подправил Эвандер Кейн.

Через 7 минут ситуация повторилась — снова наброс Бернса и снова подставленная клюшка его партнера. Теперь решающее касание совершил Эвандер Кейн.

Вы не поверите, но трюк «Бернс и подправление» вскоре случился и в третий раз. Третью шайбу в ворота Загидулина забросил Дилан Гэмбрелл. Понятно, что большие вопросы есть и к полевым игрокам «Калгари», которые позволяли соперникам хозяйничать под собственными воротами, но и россиянин, мягко говоря, не выручал.

На этом кошмар Загидулина не закончился — через 24 секунды Гэмбрелл оформил дубль, а действия кипера в этой ситуации смотрелись как-то нелепо.