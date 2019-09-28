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10:23 (мск), источник: ТАСС

Главная юниорская хоккейная лига Квебека выведет из обращения игровой номер Сидни Кросби

ТАСС, 28 сентября. Номер 87, под которым играет капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби, будет выведен из обращения в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) с сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба QMJHL.

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Источник: Reuters

Под этим же номером Кросби выступал в юниорской лиге с 2003 по 2005 год за клуб «Римуски».

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В составе команды он провел 121 игру и набрал 303 (120 шайб + 183 передачи) очка в регулярных чемпионатах, в плей-офф на его счету 22 встречи и 47 (21+26) баллов за результативность. По итогам голосования, которое было приурочено к 50-летию лиги, Кросби занял третье место в списке лучше игроков в истории QMJHL. В обоих сезонах нападающий завоевывал звание лучшего бомбардира и титул самого ценного игрока не только в QMJHL, но и среди всех юниорских лиг Канады.

Кросби, которому сейчас 32 года, является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). Также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016).

Хоккеист выступает за «Питтсбург» с сезона-2005/06, за это время он провел 943 матча в регулярных чемпионатах, набрав 1216 (446+770) очков. В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 (66+120) очков. Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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