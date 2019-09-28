Главная юниорская хоккейная лига Квебека выведет из обращения игровой номер Сидни Кросби

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Под этим же номером Кросби выступал в юниорской лиге с 2003 по 2005 год за клуб «Римуски».

В составе команды он провел 121 игру и набрал 303 (120 шайб + 183 передачи) очка в регулярных чемпионатах, в плей-офф на его счету 22 встречи и 47 (21+26) баллов за результативность. По итогам голосования, которое было приурочено к 50-летию лиги, Кросби занял третье место в списке лучше игроков в истории QMJHL. В обоих сезонах нападающий завоевывал звание лучшего бомбардира и титул самого ценного игрока не только в QMJHL, но и среди всех юниорских лиг Канады.

Кросби, которому сейчас 32 года, является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014). Также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016).