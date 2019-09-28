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10:55 (мск), источник: ТАСС

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 28 сентября. «Сент-Луис» дома одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

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Источник: AP 2019

Россиянин отличился на 22-й минуте матча. Также шайбы в составе победителей забросили Джейден Шварц (16-я минута), Брэйден Шенн (22) и Тайлер Бозак (34). У проигравших голами отметились Трэвис Бойд (4), Карл Хагелин (11) и Чендлер Стивенсон (46). В эпизоде с заброшенной шайбой Бойда результативную передачу отдал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Сент-Луис» в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии до четырех побед переиграв «Бостон» (4−3). В составе команды выступают два российских нападающих — Иван Барбашев и Тарасенко.

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В другом матче дня «Торонто» на выезде в серии буллитов победил «Детройт» со счетом 4:3. Российский нападающий Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу. В серии буллитов форвард свою попытку реализовать не смог.

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«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
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