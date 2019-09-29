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11:13 (мск), источник: ТАСС

Буллит Радулова принес победу «Далласу» в предсезонном матче НХЛ против «Колорадо»

ТАСС, 29 сентября. «Даллас» в серии буллитов одержал победу над «Колорадо» со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Далласа» Александр Радулов реализовал победный буллит.

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Источник: AP 2019

Основное время матча и овертайм завершились вничью (3:3). Заброшенными шайбами в составе «Далласа» отметились Тайлер Сегин (34-я минута), Джо Павелски (57) и Джейми Бенн (59). В составе «Колорадо» шайбы забросили Назем Кадри (12), Андре Бураковски (12) и Йоонас Донской (47).

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В матче Радулов сыграл 14 минут 33 секунды и нанес четыре броска.

В другом матче россиянин Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). «Флорида» оказалась сильнее «Тампы» по буллитам (1:0), российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 26 бросков по воротам, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев не реализовал буллит в послематчевой серии.

«Баффало» по буллитам обыграл «Питтсбург» (3:2), нападающий «Питтбурга» россиянин Евгений Малкин не сумел реализовать буллит в послематчевой серии.

В других предсезонных матчах «Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву» (4:3), «Торонто» разгромил «Детройт» (5:0), «Калгари» оказался сильнее «Эдмонтона» (3:2), «Анахайм» обыграл «Аризону» (2:1).

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