У Кузнецова и Свечникова — по два паса. Овечкин не играл, но снова были драки
«Вашингтон» одолел «Каролину» в последнем выставочном матче перед стартом сезона.
«Вашингтон» одолел «Каролину» в последнем выставочном матче перед стартом сезона.
На конец предсезонки в Роли собралась приличная толпа. Здесь отлично помнят весенние подвиги «кучки придурков» и особенно сенсационный вынос чемпиона в первом же раунде
Разгоряченные парни не собирались униматься. У новичков был последний шанс блеснуть, а у лидеров остались свои счеты. Том Уилсон привык наводить ужас на соперников, но сам получил от Даги Хэмилтона, а потом попался на провокацию Уоррена Фогеле и пошел войной на всю скамейку «Каролины». Судьи в отличие от Уилсона не помнят, как Фогеле грязно травмировал Оши в апреле, так что правды Том не добился, его быстро отправили в раздевалку до третьего периода.
Александр Овечкин остался дома лечить микротравму нижней части тела, поэтому Тодд Рирден объединил двух своих суперцентров. Никлас Бэкстрем остался на своей позиции, а вот Евгений Кузнецов занял место своего капитана слева в первой тройке и спецбригаде, прежде чем отбыть на трехматчевую дисквалификацию. Челябинец давно не играл на фланге, но быстро вспомнил, что нужно меньше обороняться. В первом же розыгрыше лишнего Кузя отдал на пустые ворота Якубу Вране. Перед этим Чендлер Стивенсон также буднично подарил завершающий бросок Ти Джею Оши, получив шикарный пас из своей зоны от Радко Гудаса.
«Кэпс» отлично использовали большинство и реализовали две попытки из шести. Без Ови появилось даже больше вариантов для завершения, ведь обычно последнего броска ждут от капитана. Пятерка гостей красиво расчертила перед тем, как Бэкстрем отдал под второй гол Оши. Дубль затем оформил и его партнер по тройке Врана, а их тройка со Стивенсоном была самой эффективной в конце предсезонки и наверняка начнет сезон в неизменном виде. Пока неясна судьба Ильи Самсонова. Российский вратарь весь сентябрь выглядел лучше Финикса Копли, но в Роли лишь со скамейки наблюдал, как Холтби выстоял во время финального штурма.
В отсутствие Ови вольготнее чувствовал себя Андрей Свечников, особенно в звене с двумя финнами. Россиянин сделал два ассиста Себастьяну Ахо и очень старался забить, но не укротил шайбу на пятаке перед пустыми воротами и лежащим на животе Холтби. Свечников явно хочет показать, что повзрослел за это лето — самоотверженно лез в единоборства, вступался за партнеров и даже ловил на себя броски, но