У Кузнецова и Свечникова — по два паса. Овечкин не играл, но снова были драки

Источник: https://www.nhl.com/capitals/

Каролина — Вашингтон — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Ахо — 1 (Свечников), 3:43 — 1:0. Оши — 1 (Стивенсон, Гудас), 7:59 — 1:1. Врана — 2 (бол ., Кузнецов, Сгарбосса), 11:02 — 1:2. Оши — 2 (бол ., Бэкстрем, Карлсон), 27:24 — 1:3. Нидеррайтер — 1, 41:28 — 2:3. Врана — 3 (Стивенсон, Орлов), 44:57 — 2:4. Ахо — 2 (бол ., Свечников, Хаула), 49:42 — 3:4.

Ахо — 1 (Свечников), 3:43 — 1:0. Оши — 1 (Стивенсон, Гудас), 7:59 — 1:1. Врана — 2 (бол Кузнецов, Сгарбосса), 11:02 — 1:2. Оши — 2 (бол Бэкстрем, Карлсон), 27:24 — 1:3. Нидеррайтер — 1, 41:28 — 2:3. Врана — 3 (Стивенсон, Орлов), 44:57 — 2:4. Ахо — 2 (бол Свечников, Хаула), 49:42 — 3:4. Вратари: Мразек (58:30) — Холтби.

Мразек (58:30) — Холтби. Штраф: 17 — 25. Броски: 31 (12+9+10) — 23 (12+5+6).

17 — 25. Броски: 31 (12+9+10) — 23 (12+5+6). Наши: Свечников (20.12/3/0) — Кузнецов (13.37/2/0), Орлов (15.37/1/-1).

Разборки

На конец предсезонки в Роли собралась приличная толпа. Здесь отлично помнят весенние подвиги «кучки придурков» и особенно сенсационный вынос чемпиона в первом же раунде плей-офф. «Кэпиталс» тоже не забыли про тот вылет, поэтому разборки едва не вспыхнули из первого же конфликта. Толпу разогрел Дмитрий Орлов, бросившийся мстить Джейми Макгинну за подбитого партнера. Настоящую драку устроили Роланд Макиоун и Гарнет Хэтуэй. Первый ее спровоцировал, а второй с удовольствием настучал сопернику по щам.

Разгоряченные парни не собирались униматься. У новичков был последний шанс блеснуть, а у лидеров остались свои счеты. Том Уилсон привык наводить ужас на соперников, но сам получил от Даги Хэмилтона, а потом попался на провокацию Уоррена Фогеле и пошел войной на всю скамейку «Каролины». Судьи в отличие от Уилсона не помнят, как Фогеле грязно травмировал Оши в апреле, так что правды Том не добился, его быстро отправили в раздевалку до третьего периода.

Большинство без Ови

Александр Овечкин остался дома лечить микротравму нижней части тела, поэтому Тодд Рирден объединил двух своих суперцентров. Никлас Бэкстрем остался на своей позиции, а вот Евгений Кузнецов занял место своего капитана слева в первой тройке и спецбригаде, прежде чем отбыть на трехматчевую дисквалификацию. Челябинец давно не играл на фланге, но быстро вспомнил, что нужно меньше обороняться. В первом же розыгрыше лишнего Кузя отдал на пустые ворота Якубу Вране. Перед этим Чендлер Стивенсон также буднично подарил завершающий бросок Ти Джею Оши, получив шикарный пас из своей зоны от Радко Гудаса.

«Кэпс» отлично использовали большинство и реализовали две попытки из шести. Без Ови появилось даже больше вариантов для завершения, ведь обычно последнего броска ждут от капитана. Пятерка гостей красиво расчертила перед тем, как Бэкстрем отдал под второй гол Оши. Дубль затем оформил и его партнер по тройке Врана, а их тройка со Стивенсоном была самой эффективной в конце предсезонки и наверняка начнет сезон в неизменном виде. Пока неясна судьба Ильи Самсонова. Российский вратарь весь сентябрь выглядел лучше Финикса Копли, но в Роли лишь со скамейки наблюдал, как Холтби выстоял во время финального штурма.

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