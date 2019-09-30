Шайба Юртайкина не спасла «Сан-Хосе» от проигрыша «Вегасу» в предсезонном матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе проигравших отличился российский нападающий Данил Юртайкин (42-я минута). Для 22-летнего форварда это первое результативное действие в составе «Сан-Хосе». У «Вегаса» шайбы забросили Уилльям Каррьер (18), Джимми Шульдт (26), Джонатан Маршессо (29), Марк Стоун (37) и Рейли Смит (44).

«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Юртайкиным в апреле.

Юртайкин в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в составе ярославского «Локомотива» 40 матчей в регулярном чемпионате, забросив 10 шайб и сделав девять результативных передач. В плей-офф он отметился одной голевой передачей в восьми играх. В составе ярославского «Локо» он стал двукратным победителем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-sjs-1-vgk-5/t-277753022/c-69233203?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом предсезонном матче «Вашингтон» победил в гостях «Каролину» со счетом 4:3. В составе победителей по одной голевой передаче сделали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. У «Каролины» два результативных паса в активе нападающего Андрея Свечникова.