Шайба Юртайкина не спасла «Сан-Хосе» от проигрыша «Вегасу» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 30 сентября. «Вегас» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 сентября. «Вегас» на своей площадке обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших отличился российский нападающий Данил Юртайкин (42-я минута). Для 22-летнего форварда это первое результативное действие в составе «Сан-Хосе». У «Вегаса» шайбы забросили Уилльям Каррьер (18), Джимми Шульдт (26), Джонатан Маршессо (29), Марк Стоун (37) и Рейли Смит (44).
«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с Юртайкиным в апреле.
Юртайкин в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в составе ярославского «Локомотива» 40 матчей в регулярном чемпионате, забросив 10 шайб и сделав девять результативных передач. В
В другом предсезонном матче «Вашингтон» победил в гостях «Каролину» со счетом 4:3. В составе победителей по одной голевой передаче сделали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. У «Каролины» два результативных паса в активе нападающего Андрея Свечникова.