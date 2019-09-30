Кучеров опередил Овечкина в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network

Источник: AP 2019

Как сообщается на странице NHL Network в Twitter, Кучеров занял второе место, Овечкин располагается на шестой строчке, лидирует в рейтинге канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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Ранее Кучеров второй год подряд был признан лучшим крайним форвардом по версии аналитиков телесети. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист стал обладателем приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи» и приза Теда Линдсея как лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ.

Также Кучеров установил новый рекорд среди российских хоккеистов по количеству очков в одном регулярном чемпионате НХЛ, улучшив достижение Александра Могильного (127 баллов в составе «Баффало» в сезоне-1992/93), и стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим более 125 очков в регулярном сезоне НХЛ.