«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Кравцова и Шестёркина в фарм-клуб
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Игоря Шестёркина и нападающего Виталия Кравцова в
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил голкипера Игоря Шестёркина и нападающего Виталия Кравцова в
В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В
23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В
В первом матче нового регулярного чемпионата команда Дэвида Куинна встретится с «Виннипег Джетс» (4 октября).