Клуб НХЛ «Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» выставил на драфт отказов российского форварда Николая Голдобина, сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» выставил на драфт отказов российского форварда Николая Голдобина, сообщается на сайте клуба НХЛ.
«Ванкувер» пошел на данный шаг, чтобы получить возможность отправить Голдобина в
Голдобин выступает за «Ванкувер» с 2017 года. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин набрал 27 очков (7 шайб + 20 передач) в 63 матчах регулярного чемпионата. В сентябре Голдобин подписал однолетний контракт с клубом на 900 тысяч долларов.