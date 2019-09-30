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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Ванкувер» выставил Голдобина на драфт отказов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. «Ванкувер Кэнакс» выставил на драфт отказов российского форварда Николая Голдобина, сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: AP 2019

«Ванкувер» пошел на данный шаг, чтобы получить возможность отправить Голдобина в фарм-клуб, но «Кэнакс» могут лишиться 23-летнего форварда без получения компенсации, если какая-то из команд решит забрать его с драфта отказов.

Голдобин выступает за «Ванкувер» с 2017 года. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин набрал 27 очков (7 шайб + 20 передач) в 63 матчах регулярного чемпионата. В сентябре Голдобин подписал однолетний контракт с клубом на 900 тысяч долларов.

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26 августа© Ньюстюб
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