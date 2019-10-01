Тарасенко и Барбашёв получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

В составе «музыкантов» выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Российские хоккеисты уже опубликовали фотографии с перстнями в социальных сетях. В начале сентября Барбашёв согласовал с «музыкантами» новый двухлетний контракт на $ 2,95 млн.

Победа в Кубке Стэнли — 2019 стала первой для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0−4.