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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасенко и Барбашёв получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Игрокам «Сент-Луис Блюз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.

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Источник: AP 2019

В финальной серии прошлого сезона подопечные Крэйга Берюбе одолели «Бостон Брюинз» со счётом 4−3.

В составе «музыкантов» выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Российские хоккеисты уже опубликовали фотографии с перстнями в социальных сетях. В начале сентября Барбашёв согласовал с «музыкантами» новый двухлетний контракт на $ 2,95 млн.

Победа в Кубке Стэнли — 2019 стала первой для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0−4.

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