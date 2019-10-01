Тарасенко и Барбашёв получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
Игрокам «Сент-Луис Блюз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.
Игрокам «Сент-Луис Блюз» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли.
В финальной серии прошлого сезона подопечные Крэйга Берюбе одолели «Бостон Брюинз» со счётом 4−3.
В составе «музыкантов» выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Российские хоккеисты уже опубликовали фотографии с перстнями в социальных сетях. В начале сентября Барбашёв согласовал с «музыкантами» новый двухлетний контракт на $ 2,95 млн.
Победа в Кубке Стэнли — 2019 стала первой для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0−4.