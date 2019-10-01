Овечкин: Хочется оставить фамилию надолго в НХЛ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, чего ждет от предстоящего сезона, передает
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, чего ждет от предстоящего сезона, передает
Напомним, что в 2018 году форвард смог привести свою команду к первому Кубку Стэнли в истории спустя 13 лет в клубе.
«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. В данный момент еще рано», — заявил хоккеист.
Российский нападающий также заявил, что хочет остаться в истории НХЛ, отметив, что награда имени Уэйна Гретцки недостаточно значима для него.
«Я знаю, что к старту сезона быть на 100 процентов готовым невозможно. Надо подготовиться на 75 процентов, в течение сезона набрать форму и к