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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин: Хочется оставить фамилию надолго в НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о том, чего ждет от предстоящего сезона, передает пресс-служба лиги.

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Напомним, что в 2018 году форвард смог привести свою команду к первому Кубку Стэнли в истории спустя 13 лет в клубе.

«Добраться до 700 голов? Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. В данный момент еще рано», — заявил хоккеист.

Российский нападающий также заявил, что хочет остаться в истории НХЛ, отметив, что награда имени Уэйна Гретцки недостаточно значима для него.

«Я знаю, что к старту сезона быть на 100 процентов готовым невозможно. Надо подготовиться на 75 процентов, в течение сезона набрать форму и к плей-офф подойти на 100 процентах», — добавил Овечкин.

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