Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтона»

Капитаном команды остается российский форвард Александр Овечкин, вступивший в эту роль в 2010 году. Обязанности другого альтернативного капитана продолжит исполнять нападающий Никлас Бекстрем.

В минувшем сезоне Карлсон набрал 70 очков (13 шайб + 57 результативных передач) в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал пять голевых передач в семи встречах плей-офф.