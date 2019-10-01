Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтона»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард Джон Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтон Кэпиталз», сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард Джон Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтон Кэпиталз», сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.
Капитаном команды остается российский форвард Александр Овечкин, вступивший в эту роль в 2010 году. Обязанности другого альтернативного капитана продолжит исполнять нападающий Никлас Бекстрем.
В минувшем сезоне Карлсон набрал 70 очков (13 шайб + 57 результативных передач) в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал пять голевых передач в семи встречах