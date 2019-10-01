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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтона»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Форвард Джон Карлсон назначен альтернативным капитаном «Вашингтон Кэпиталз», сообщается в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

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Капитаном команды остается российский форвард Александр Овечкин, вступивший в эту роль в 2010 году. Обязанности другого альтернативного капитана продолжит исполнять нападающий Никлас Бекстрем.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Карлсон набрал 70 очков (13 шайб + 57 результативных передач) в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал пять голевых передач в семи встречах плей-офф.

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