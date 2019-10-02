Сезон НХЛ-19/20: Овечкин и Кучеров идут за титулом, Панарин — в Нью-Йорке

Источник: AP 2019

Главные претенденты на титул

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, минувшим летом впервые завоевавший Кубок Стэнли, в новом сезоне постарается отстоять титул. Единственной потерей в чемпионском составе «Блюз» стал форвард Патрик Марун, отправившийся в «Тампу».

«Один чемпионский титул — этого недостаточно. Мы больше не хотим проигрывать. У нас довольно молодой состав, и очень хорошо, что молодые ребята начинают карьеру, получив опыт борьбы за Кубок. До нашего чемпионства я думал, что если мы победим, этого будет достаточно. Но мы снова хотим выиграть», — сказал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

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«Тампа» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева, провалившаяся в минувшем плей-офф (поражение 0−4 от «Коламбуса» в первом раунде) после того, как повторила рекорд лиги по победам в «регулярке», вновь считается одним из главных претендентов на титул. «Молнии» в конце июля продлили на восемь лет контракт с Василевским и подписали на роль его дублера опытнейшего Кертиса Макелинни. Постепенно закрепляющийся в статусе лучшего российского игрока НХЛ Кучеров постарается удержаться на уровне, в прошлом сезоне позволившем ему первым в XXI веке набрать более 125 очков в «регулярке».

Еще один неудачник последнего плей-офф, победитель Кубка Стэнли-2018 «Вашингтон» Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова может в пятый раз подряд стать победителем дивизиона Метрополитан. Попавшийся на кокаине Кузнецов из-за дисквалификации пропустит первые три игры сезона (Международной федерацией хоккея россиянин дисквалифицирован на четыре года).

Я хочу двигаться вперед. Я благодарен за поддержку и могу доказать, что меня поддерживали не напрасно. Мне жаль, что моим друзьям, товарищам по команде, организации и болельщикам пришлось иметь дело с такими новостями. Но я дам им в ответ даже больше, чем они дают мне сейчас. Я буду делать все ради команды. Евгений Кузнецов

Новые «места силы»

Целый ряд клубов получили качественное усиление в межсезонье. «Нью-Джерси» обменял у «Нэшвилла» звездного защитника Пи Кея Суббана, у «Вегаса» — россиянина Никиту Гусева, подписал свободного агента Уэйна Симмондса и выбрал под первым номером на драфте форварда Джека Хьюза.

«Рейнджерс» выписали Артемию Панарину семилетний контракт на 81,5 миллиона долларов (больше в год в НХЛ зарабатывает только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид), выбрали под вторым номером на драфте восходящую финскую звезду Каапо Какко, выменяли из «Виннипега» элитного защитника Джейкоба Троубу.

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«Флорида» назначила главным тренером Джоэля Кенневилля, трижды приводившего «Чикаго» к Кубку Стэнли, дала семилетний контракт на 70 миллионов долларов российскому вратарю Сергею Бобровскому, привлекла в команду защитника Антона Строльмана из «Тампы» и форварда Бретта Коннолли из «Вашингтона».

Серьезные ставки на сезон-2019/20 делают «Даллас» (усилились опытнейшими Джо Павелски и Кори Перри, членом «Тройного золотого клуба») и уже уставший ходить в «подающих надежды» «Торонто» (продлили контракт с Митчем Марнером, выменяли у «Колорадо» Тайсона Бэрри, подписали Джейсона Спеццу).

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«Нашего полку прибыло»

Более десятка российских игроков после прошлого сезона уехали в Северную Америку: Илья Михеев («Авангард»), Александр Елесин, Данил Юртайкин (оба — «Локомотив»), Никита Гусев, Николай Прохоркин, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Михаил Мальцев, Николай Кныжов (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Егор Рыков («Сочи»), Андрей Чибисов, Артем Загидулин (оба — «Металлург»), Даниил Тарасов, Павел Шэн (оба — «Салават Юлаев»). Но лишь единицы начнут сезон в главных командах, в то время как большинство уже отправлены в фарм-клубы.

Помимо уже названных Панарина, Бобровского и Гусева еще четыре российских хоккеиста сменили клубы: партнерами по «Оттаве» стали защитник Никита Зайцев (обмен из «Торонто») и Артем Анисимов («Чикаго»), голкипер Семен Варламов после восьми сезонов в «Колорадо» стал игроком «Айлендерс», а Валерий Ничушкин, чей контракт был выкуплен «Далласом», пополнил состав «Эвеланш». Всего более 30 россиян начнут сезон в составах клубов НХЛ.

Ключевые даты

Матчи регулярного чемпионата НХЛ третий сезон подряд пройдут за пределами Северной Америки: 4 октября «Чикаго» и «Филадельфия» проведут матч в Праге, а 8 и 9 ноября «Тампа-Бэй» и «Баффало» дважды сыграют в Стокгольме.

Три матча будут сыграны на открытом воздухе: 26 октября «Виннипег» сыграет против «Калгари» в канадской Реджайне, 1 января «Даллас» встретится с «Нэшвиллом» в рамках «Зимней классики» на 90-тысячной арене, а 15 февраля «Колорадо» примет «Лос-Анджелес» в «Стадионной серии».