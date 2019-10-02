Команда Кучерова — первая, Овечкина — шестая, Ковальчука — в тройке худших. Рейтинг клубов НХЛ

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Перед стартом регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет рейтинг клубов лиги — от самого слабого до самого сильного. При этом наш ранжир не стоит воспринимать как конкретный прогноз — скорее как текущее распределение сил в зависимости от уровня составов команд и их шансов на победу в Кубке Стэнли-2020.

31. Оттава

Результат в сезоне-2018/19: 16-е место в конференции

Россияне (в основе): Зайцев, Анисимов.

Будущее у «Сенаторов» светлое, но, когда именно оно наступит, сейчас предсказать тяжело. Очередной сезон команда будет заниматься перестройкой, поэтому любой результат, кроме последнего места в регулярном чемпионате, можно будет считать успешным. Если продолжит прогрессировать молодежь, опекать которую теперь в числе прочих станут россияне Никита Зайцев и Артем Анисимов, оформится в полноценную звезду защитник Тома Шабо, то белая полоса для «Оттавы» уже покажется на горизонте.

30. Детройт

Результат в сезоне-2018/19: 14-е место в конференции.

Команда давно находится в перманентном кризисе. Объективных причин для улучшения положения минимум. Потенциально тройка Бертуцци — Ларкин — Манта очень хороша. Но за ней никого нет, а молодые таланты Свечников, Задина и Велено начнут сезон в фарм-клубе. Когда-нибудь и у «Детройта» жизнь наладится, наверное. Точно не в ближайшие пару лет. Новый генеральный менеджер Стив Айзерман свое дело знает на отлично, но даже его волшебства маловато, чтобы быстро вернуть прославленной команде былые лоск и уважение.

29. Лос-Анджелес

Результат в сезоне-2018/19: 15-е место в конференции

Россияне: Ковальчук.

Главный тренер Брайан Макллелан, строивший бодрые, энергичные коллективы в «Сан-Хосе» и «Эдмонтоне», кажется, еще не понял, куда его занесло. Лидеры команды — сплошь ветераны. Пусть даже и звездные. Задача выжать из Копитара, Куика, Даути, Картера и, надеемся, Ковальчука очень непростая. Перспективной молодежи с претензиями на что-то серьезное кот наплакал. Россиянин Николай Прохоркин не убедил в тренировочном лагере и начнет сезон в АХЛ. В него еще можно верить, в обозримые перспективы «Кингз» — никак нет. Тем, кому симпатичны «Короли», предстоит пережить смутные времена.

28. Анахайм

Результат в сезоне-2018/19: 13-е место в конференции.

Клуб дал шанс Далласу Икинсу, неплохо работавшему в АХЛ с «Сан-Диего». Странное решение, поскольку пять лет назад в «Эдмонтоне» этот специалист оставил настолько безнадежное впечатление, что, казалось, путь в НХЛ ему будет закрыт навсегда. Может, мы чего-то не знаем и с тех пор тренер, известный среди прочего своей любовью к бегу, езде на велосипеде и прочими активностями во благо здорового образа жизни, вырос в профессиональном плане. Материал в руки ему достался неплохой, перспективный. От прогресса Терри, Стила, Комтуа, Гуле во многом и будут зависеть результаты команды. Опытнейший центрфорвард Гетцлаф в силу возраста сдает, а главной звездой считается вратарь Гибсон, которому почти в каждом матче придется стоять на голове.

27. Эдмонтон

Результат в сезоне-2018/19: 14-е место в конференции.

Многострадальный клуб из Альберты снова сменил курс и готов идти к цели постепенно, без потрясений. Новые генменеджер Кен Холланд и главный тренер Дэйв Типпетт привыкли работать вдолгую. Получится ли? Даже наличие чуть ли не самого звездного атакующего дуэта мира в одной тройке — канадца Макдэвида и немца Драйзайтля — ничего не гарантирует «Эдмонтону» в плане кубковых перспектив. В составе хватает дыр, молодежь слабо развивается в клубной системе, профессиональные скауты выбирают непонятно кого. А чем еще говорить, если в «Ойлерз» на сегодняшний день нет ни одного крайнего форварда, соответствующего уровню топ-6 для команды, претендующей на плей-офф! Во втором звене получал шанс 26-летний словак Юрчо, прошлый сезон целиком проведший в АХЛ, его шведский ровесник Нюгор, дальше родины до этого лета не уезжавший и провалившийся в «Калгари» ветеран Нил. Попадание в плей-офф — трудновыполнимая цель даже со здоровым Макдэвидом.

26. Коламбус

Результат в сезоне-2018/19: второй раунд

Россияне: Гавриков.

Потеря таких фигур, как Артемий Панарин и Сергей Бобровский, — удар ниже пояса. «Коламбусу» быстро подняться на ноги вряд удастся. Заменить игроков звездного калибра своими силами сразу невозможно. Швед Нюквист, подписанный на замену Хлебушку, пока не тянет даже на первое звено. Латвиец Мерзликин очень перспективен. Не исключено, что он со временем сам станет звездой. Но надо оставаться реалистами — здесь и сейчас этот голкипер тащить на себе команду не способен. Харизматичный тренер Джон Торторелла может сломать голову себе, журналистам, игрокам. Не поможет. Даже для сплоченной команды в нынешнем ее виде попасть в плей-офф будет за чудо. От игры и вовсе не стоит ждать чего-то интересного. «Бей-беги» будет процветать.

25. Миннесота

Результат в сезоне-2018/19: 11-е место в конференции.

Стагнация, в которую угодила команда в связи старением своих лидеров (Сутер, Койву, Эрик Стаал, Паризе) и слабым прогрессом ребят помоложе, заставила владельца «Миннесоты» Крэйга Липольда идти на резкие шаги. С разницей в год с небольшим были уволены два генеральных менеджера — Чак Флетчер и Пол Фентон. С августа на этот пост заступил Билл Герин. Его задача номер один привезти на будущий год из ЦСКА в целости и сохранности Кирилла Капризова. От «Дикарей» ждать чего-то сверхъестественного пока не стоит. Игра в их исполнении чаще всего является хорошим средством от бессонницы. За плей-офф «Миннесота», может, и поборется и, если травмы обойдут стороной ведущих игроков, в случае больше везения туда способна попасть. Но не больше.

24. Аризона

Результат в сезоне-2018/19: 9-е место в конференции

Россияне: Любушкин.

Игра команды, положа руку на сердце, тосклива, как вой койота где-нибудь в пустыне. Однако молодой генеральный менеджер Джон Чайка, видимо, имеет солидный кредит доверия и вперед двигается небольшими шагами. В межсезонье он приложил руку к блокбастеру, выменяв из «Питтсбурга» захандрившего там снайпера Кессела. Ушедший Гальченюк — не великая на этом фоне потеря. Тогда как Кессел, не любящий излишнее внимание к своей персоне, в уютной Аризоне вдали от акул микрофонов и ноутбуков может вести спокойную жизнь. Это должно помочь на льду и ему, и его новой команде, у которой давние трудности с результативностью. Очков 70−80 от Кессела могут стать ингредиентом, ранее не хватавшим «Койотам» для выхода в плей-офф.

23. Ванкувер

Результат в сезоне-2018/19: 12-е место в конференции.

Генеральный менеджер любого канадского клуба обречен на постоянную активность и раздачу обещаний. Даже если речь идет о залегшей на дне «Оттаве». Джим Беннинг в «Кэнакс» не сидел сложа руки все лето: приобрел нападающего Миллера у «Тампы», на рынке свободных агентов разжился силовым форвардом Ферландом, защитниками Майерсом и Бенном. Игроки добротные, но не ключевые. Глубина состава радует глаз и огорчает россиянина Николая Голдобина, которого выставили на драфт отказов и отправили в АХЛ. Звезд «Ванкувер», как и любой приличный хозяин, стремится выращивать в собственном саду. Нападающие Петтерссон, Хорват и Бесер очень талантливы и молоды. Вся надежда на них, а также на 19-летнего защитника Хьюза, старшего брата новичка «Нью-Джерси». Оба способны превратить схватку за «Колдер Трофи» в семейную разборку. А вот пробиться в плей-офф «Кэнакс» вряд ли удастся.

22. Монреаль

Результат в сезоне-2018/19: 9-е место в конференции.

Команда обречена всегда находится под колпаком, чем напоминает футбольный «Спартак». В Монреале тоже каждая собака знает, как надо руководить клубом и на каких игроков делать ставку. В прошлом сезоне «Хабс» показали себе цепкой, злой и быстрой командой, где результат способны решать три тройки. В самой концовке регулярки не хватило топлива, чтобы забраться в зону плей-офф. Молодежь набралась опыта, капитан команды Уэбер здоров как бык в отличие от прошлого сезона, когда впервые сыграл только в декабре, давление на менеджмент стало чуть меньше. Все гладко быть не может. Накопились вопросы к Друэну, который свалился в игровую яму еще зимой и до сих пор не выбрался. Запаса прочности у команды нет, поэтому любая неудача способна поколебать ее уверенность, что неизбежно скажется на результатах.

21. Баффало

Результат в сезоне-2018/19: 13-е место в конференции.

Приглашение Ральфа Крюгера на пост главного тренера кажется одним из самых адекватных решений менеджмента за многие годы. Швейцарец прекрасно разбирается в человеческой психологии и знает, на какие кнопки необходимо нажать, чтобы раскрыть игроков по максимуму. Если ему дать время, то «Баффало» может взлететь. Системность Крюгеру тоже совсем не чужда, поэтому команда может побороться за плей-офф уже в наступающем сезоне. Ключевые игроки «Сэйбрз» еще молоды и свой потенциал и близко не раскрыли. Айкел, Далин, Миттельстад, Ристолайнен, Рейнахарт, вы слышите? Пора браться за дело!

20. Рейнджерс

Результат в сезоне-2018/19: 12-е место в конференции

Россияне: Георгиев, Панарин, Бучневич, Наместников.

Межсезонье для клуба с Бродвея скучным точно не было: обмен с «Виннипегом», в результате которого в Нью-Йорк перебирался защитник уровня первой пары Труба, выбор на драфте под вторым номером финского вундеркинда Какко, подписание на рынке свободных агентов самого желанного игрока Артемия Панарина, переезд из «Трактора» Виталия Кравцова, хорошие отзывы о состоянии вратаря-ветерана Лундквиста, твердо намеренного реабилитироваться за неудачный сезон. Восторги от каждого из этих шагов звучали так громко, словно «Рейнджерс» уже обеспечили себе место в плей-офф. В реальности команде не хватает сбалансированности как в атаке, так и в обороне, поэтому попадание в восьмерку на «Востоке» видится в предстоящем чемпионате для ньюйоркцев потолком возможностей.

19. Филадельфия

Результат в сезоне-2018/19: 11-е место в конференции

Россияне: Проворов.

Слова «вменяемый» и «Филадельфия» в одном предложении встречаются не часто. Нынешнее межсезонье — исключение из правила. Руководство клуба все сделало по уму, начав еще с приглашения в декабре на должность генерального менеджера Чака Флетчера. Он недавно продлил контракты на взаимовыгодных условиях с защитником Иваном Проворовым и нападающим Конекны, еще ранее заполучил центрфорварда Хейса из «Виннипега» и совершил обмен с «Вашингтоном», отдав за более универсального и опытного Нисканена чеха Гудаса. Критики могут считать, что Флетчер где-то рискнул, в каком-то случае переплатил. Хотя какой генеральный менеджер этого в своей карьере не делал? На бумаге команда точно стала сильнее и сбалансированнее. Для того, чтобы и на льду все вышло не хуже, есть опытный тренер Ален Виньо, ранее доводивший до финала Кубка Стэнли «Ванкувер» и «Рейнджерс».

18. Чикаго

Результат в сезоне-2018/19: 10-е место в конференции.

Вторая половина прошлого чемпионата с приходом молодого тренера Джереми Коллитона вдохнула в опустившую было руки команду новую жизнь. Очнулся от многолетней спячки Тэйвз, выдавший лучший в плане результативности сезон за все 12 лет выступлений в НХЛ. Его старинный соратник Кейн сделал то же самое, набрав 110 очков! Молодой Дебринкэт не только настрелял больше 40 шайб, но и помог реанимировать карьеру своему старому партнеру по звену еще в клубе лиги Онтарио «Эри» Дилану Строуму. «Чикаго» перестал мучиться и вновь заиграл ярко, свежо, интересно. Хочется надеяться, что этот всплеск не был эпизодическим. Играющих команд с фирменным атакующим почерком всегда мало. Но пока «Ястребы» остаются скорее «темной лошадкой», чем железным претендентом на место в плей-офф.

17. Нью-Джерси

Результат в сезоне-2018/19: 15-е место в конференции

Россияне: Гусев.

Здоровый супербомбардир Холл, пришедший за «еду» из «Нэшвилла» харизматичный защитник Суббан, на глазах возвращающий уверенность в собственных силах вратарь Шнайдер, первый номер последнего драфта Хьюз, опытный силовик Симмондс, наконец, самый результативный игрок КХЛ Никита Гусев — все эти кадровые факторы говорят в пользу «Дьяволов». За одно межсезонье клуб кардинально изменился в лучшую сторону. Разговоры о плей-офф больше не кажутся несбыточной мечтой.

16. Айлендерс

Результат в сезоне-2018/19: второй раунд

Россияне: Варламов.

Барри Тротц как деревенский мужик подходит к строительству команды основательно. Дом должен быть просторным, комфортным и эргономичным. Архитектурными излишествами пусть занимаются другие. В данной связи легко поверить в то, что прошлогодний взлет «Айлендерс» не был случайностью. Из ведущих игроков ушел только вратарь Ленер. Но взятый вместо него Семен Варламов имеет лучшие стартовые позиции, чем швед год назад. В команде с такой организованной обороной он в НХЛ ранее никогда не играл. Тренеры вратарей Митч Корн и Пьеро Греко считаются лучшими в лиге, поэтому остается только пожелать Варламову крепкого здоровья. В остальном и у него, и у «Айлендерс» есть все шансы снова провести крутой сезон.

15. Виннипег

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Куликов.

Канадцы пару сезонов рассматривались как одни из фаворитов Кубка Стэнли. Но за лето все изменилось. Руководству клуба уже во время тренировочного лагеря удалось найти общий язык с нападающими Лайне и Коннором, подписав с ними контракты соответственно на два года и семь лет. Линия атаки, особенно если тот же Лайне, датчанин Элерс и американец Рословик в предстоящем сезоне будут прогрессировать, останется одной из сильнейших в НХЛ. Не забываем и об Уилере с Шайфли — настоящие звезды. Вратарь Хеллибак чуть сбавил, но с ролью первого номера справляется. Главная беда — это оборона. Труба ушел в «Рейнджерс» в обмен на уступающего ему в классе Пионка, Майерс в качестве свободного агента заключил контракт с «Ванкувером». На этих защитников не было денег. Тогда как Бафлин по неизвестным пока до конца причинам внезапно задумался о завершении карьеры. Минус три лучших защитника за одно межсезонье — удар, который еще надо пережить. В плей-офф «Виннипег» выходить обязан, но если хочет замахнуться на большее, обязан выменять минимум одного крепкого игрока обороны.

14. Флорида

Результат в сезоне-2018/19: 10-е место в конференции

Россияне: Бобровский, Дадонов.

Мягкий климат Флориды, где почти круглый год царит лето, огромное преимущество для игроков и их семей. Это не морозить себе пятую точку где-нибудь в Манитобе или Альберте или скучать в глухой провинции типа Баффало и Роли. «Пантеры» уговорили одного из лучших тренеров современности Джоэля Кенневилля, насыпали денег Сергею Бобровскому и переманили у соседей из «Тампы» опытного защитника Строльмана. У команды есть все составляющие, чтобы подняться из болота и пробиться как минимум в плей-офф. О новом варианте чемпионского «Чикаго» рассуждать преждевременно. Но по таланту связка Барков — Юбердо не сильно уступает дуэту Тэйвз — Кейн, а еще у южан есть Дадонов, Хоффман, Трочек. Мощь. Оборона впечатляет меньше, но тоже достойная. Зачем рано уходить в отпуск, если у тебя под боком есть пляж и весной, и летом, и осенью.

13. Каролина

Результат в сезоне-2018/19: финал конференции

Россияне: Свечников.

«Банда придурков» выстрелила в минувшем сезоне, но гарантировать, что вдохновение посетит всю команду целиком еще раз, сложно. Хотя клуб летом сделал толковые шаги. Во-первых, повторил предложение «Монреаля» и удержал еще на пять лет своего лидера Ахо. Во-вторых, укрепил оборону серией обменов и подписаний: Гардинер, Эдмундсон больше подходят для команды, чем сорвиголова Фолк и де Хаан, который имеет частые проблемы со здоровьем. Жаль, что карьеру закончил опытный форвард Уильямс. Зато в атаку пришли крепкие, работящие парни — Дзингел и Хаула. Для того, чтобы не стать калифом на час, «Каролине» нужен прогресс со стороны первого звена (Нидеррайтер/Терявяйнен — Ахо — Свечников) и стабильный уровень игры от вратаря Мразека.

12. Питтсбург

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Малкин.

Старше — не всегда значит, что лучше. Как бы ни хорохорились лидеры «Пингвингз», главный тренер Майк Салливан и руководство клуба, очевидна негативная тенденция. Команда проходит свой пик. Слишком уж бездарным и безыдейным получился вылет в плей-офф от «Айлендерс» в четырех матчах. Из молодежи кроме Гюнцеля и Дюмулина серьезной поддержки звездам никто не оказывает. Избавление от всем надоевшего пухляка Кессела призвано освежить команду и улучшить моральный климат. Гальченюк и Кахун, выменянные в звено к Евгению Малкину, призваны разгрузить россиянина в атаке. Может, из этой идеи что-то получится. Главное, чтобы травмы миновали стороной. Но уже сейчас напрягает ситуация с Кросби и Растом, получившими повреждения в одной из выставочных игр.

11. Калгари

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Обмен Нила на Лучича с соседями из «Эдмонтона» не видится судьбоносным для команды. Разве что мускулов у «Флэймз» станет побольше. Это в какой-то степени важно, ведь в последнем плей-офф их уж слишком легко задавил, перебегал и переборол «Колорадо». Задача команда на регулярный чемпионат будет примерно такой же, что и у «Тампы». Зрелищный хоккей с контролем шайбы и хорошим движением — это все здорово, но к матчам плей-офф надо из мягкой игрушки превратиться в колючего хищника.

10. Сан-Хосе

Результат в сезоне-2018/19: финал конференции

Россияне: Юртайкин.

Потолок зарплат в межсезонье серьезно придавил «Акул». Менеджмент сделал выбор в пользу продления контракта с защитником Карлссоном, вынужденно расставшись с нападающими Павелски, Нюквистом и Донским, защитниками Брауном и Райаном. Всерьез можно жалеть только о потери первого их них — он последние четыре года был капитаном «Сан-Хосе». В остальном костяк остался прежним. Даже 40-летний ветеран Торнтон еще на год продлил контракт. Однако предчувствия, что команда, как три года назад, доберется до финала Кубка Стэнли, нет. Ей явно не хватает скорости. Это обстоятельство дает шанс мобильному ярославцу Даниилу Юртайкину закрепиться в основном составе. Возможно, по ходу сезона поднимут и другого русского форварда Ивана Чеховича.

9. Колорадо

Результат в сезоне-2018/19: второй раунд

Россияне: Задоров, Каменев, Ничушкин.

Генеральный менеджер Джо Сакик в межсезонье замахивался на Артемия Панарина, но тот в последний момент выбрал «Рейнджерс». В остальном все видится в радужных тонах. Ушел в «Торонто» не слишком надежный защитник Бэрри, которого в первой бригаде большинства способен заменить одаренный новичок Макар. Кадри, Бураковски и Донской обязаны решить старую проблему — с их приходом глубина атаки заметно улучшилась. Продлен контракт с Никитой Задоровым и, самое главное, заключил новое соглашение на адекватных условиях финский бомбардир Рантанен. Единственный знак вопроса можно поставить напротив фамилии вратаря Грубауэра. После ухода Варламова он стал железным первым номером, но ранее ни одного полноценного сезона в данном качестве в НХЛ еще не проводил.

8. Даллас

Результат в сезоне-2018/19: второй раунд

Россияне: Худобин, Радулов, Гурьянов.

«Звезды» играют в скучной манере, уделяя очень много времени обороне, хотя подбор игроков позволяет действовать и разнообразнее, и смелее. В межсезонье в команду пришли опытные форвард Павелски и защитник Секера. Ключевые игроки Бишоп, Сегин, Радулов, Бенн еще находятся в самом соку. Бурно прогрессирует молодежь в лице Клингберга, Хейсканена, Линделла, Хинца (еще бы и Денису Гурьянову к ним подтянуться бы) — все составляющие для выхода в финал Кубка Стэнли есть. Да и прошлой весной в плей-офф «Даллас» проиграл «Сент-Луису» в овертайме седьмого матча.

7. Нэшвилл

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Прошлый сезон еще больше утвердил в мысли, что главный тренер Питер Лавиолетт засиделся в «Нэвшилле». С ним команда не растет, остановившись в развитии. Пока генеральный менеджер Дэвид Пойл придерживается другого мнения. Он укрепил центральную ось подписанием многолетнего контракта с Дюшеном, предварительно избавившись от дорогого и эффектного, но недостаточно эффективного защитника Суббана. Слабых мест в команде нет от слова совсем. Вратари, оборона, нападение — все на близком к идеальному уровню. Точно не хуже, чем у «Сент-Луиса» и «Далласа». Лавиолетту надо брать быка за рога. Иначе можно и остаться не у дел.

6. Вашингтон

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Самсонов, Орлов, Овечкин, Кузнецов

Здоровье Александра Овечкина и мотивация Евгения Кузнецова, горящего желанием (а как же еще?!) восстановить свою прежнюю репутацию — два определяющих фактора для игры «Кэпиталз». Уход защитника Нисканенанапрашивался. Для игрока с такой зарплатой (5,75 миллиона в год) он стал слишком часто ошибаться. Пришедший в обмен на него из «Филадельфии» Гудас закроет вакансию силового защитника, ставшую свободной после завершения карьеры Орпиком. Молодежь, среди которой выделяется чешский форвард Врана, потихоньку растет. Самое время совершить крестовый поход за еще одним Кубком Стэнли.

5. Торонто

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Михеев

Чемпионский парад в Торонто планируется не первый год. За межсезонье ближе к титулу «Кленовые листья» не стали. Сохранить в составе нападающего Марнера — отличный ход. За 10 с лишним миллионов в год на шесть лет — уже не очень. Команде по-прежнему не хватает баланса. Места для маневра под потолком в ближайшие сезоны тоже не предвидится. В этом шанс закрепиться в НХЛ для Ильи Михеева, находящегося на контракте новичка. В переформатированной линии обороны только к Маззина в какой-то степени применимо слово «надежность». В общем, пройти бы первый раунд. Но там снова может быть злой и неудобный «Бостон», и вся надежда будет на вратаря Андерсена.

4. Вегас

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Зыков

«Вегас» — команда, которая стремится побеждать здесь и сейчас, поэтому и не стала до последнего цепляться за Никиту Гусева, предпочтя сохранить проверенный костяк. Вызывает интерес новичок Гласс, способный по своим данным через год-два заменить в центре второго звена Штястны, и россиянин Валентин Зыков, дерзко проведший выставочные матчи и цепляющийся за любые шансы остаться в НХЛ.

3. Сент-Луис

Результат в сезоне-2018/19: Кубок Стэнли

Россияне: Тарасенко, Барбашев

«Блюзмены» из состава, завоевавшего Кубок Стэнли, потеряли всех двух игроков — защитника Эдмундсона и нападающего Маруна. Отлично проведшему предсезонку форварду Климу Костину просто никого подвинуть в основе. Там сплошь и рядом одни чемпионы. В числе главных фаворитов сезона «Сент-Луис» точно быть обязан. А еще из «Каролины» пришел сильный атакующий защитник Фолк. Его надо встроить в систему, чтобы скрыть недостатки. В остальном проблемы «Блюз» сводятся к одному давно известному пункту. Как побыстрее избавиться от чемпионского «похмелья» и снова вернуться с небес на землю.

2. Бостон

Результат в сезоне-2018/19: финал Кубка Стэнли

«Медведи», которые остановились в шаге от Кубка Стэнли, могут и просесть. Сейчас уместно говорить, что все лидеры команды стали на год старше. Когда тебе за 30, то это имеет значение, особенно с учетом короткого межсезонья. Молодежь тоже наверняка не избежит определенных спадов. Однако опытнейшие Бержерон, Маршан, Крейчи, Раск и в меньшей степени Хара все еще сильны. У них есть хорошие помощники, менее звездные, но со своей ролью вполне справляющиеся. Дальнейший прогресс Пастрняка, Макэвоя, Дебраска, Хайнена, Карло поможет команде сохранить свои позиции как минимум в рамках регулярного чемпионата.

1. Тампа-Бэй

Результат в сезоне-2018/19: первый раунд

Россияне: Василевский, Сергачев, Кучеров

Современная «Тампа» может долго оставаться примером для подражания в плане того, как строить команду и удерживать лидеров за вменяемые деньги. Вот только без титула эта красивая обертка уже смотрится как издевательство. Перечислять сильные стороны команды, гордиться талантами Никиты Кучерова, Андрея Василевского, Михаила Сергачева и других, можно много и долго. Сумел ли главный тренер Джон Купер провести правильную работу над ошибками за лето — ответ получим только весной. Времени для закалки командного характера у него и самих игроков будет достаточно. За регулярку точно волноваться не стоит. Из локальных вопросов интересна судьба 22-летнего форварда Александра Волкова. После двух лет в АХЛ (перед стартом сезона его снова туда отправили) он заслужил шанс закрепиться в основном составе «Тампы». Должно получиться.