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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова

Обозреватель издания Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала выставление клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на драфт отказов голкипера Феникса Копли, главного конкурента Ильи Самсонова.

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Источник: AFP 2019

«Копли — на уэйвере. Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова. Почему “Вашингтон” ждал до сегодняшнего дня с этим решением? “Столичные” надеются, что никто из других команд Копли не заберёт, потому что составы уже сформированы. “Вашингтон” хочет его сохранить на случай травмы основного голкипера Брейдена Холтби. И ещё есть пара моментов. У “Кэпиталз” есть проблемы с потолком зарплат, а удержать Копли с зарплатой выше нынешних $ 1,1 млн будет очень сложно. Самсонов подешевле, хотя и ненамного. У Холтби — контрактный год, и “Вашингтону” нужно понять, что собой представляет Самсонов», — отметила Хуршудян в своём «твиттере».

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Отметим, что контракт Самсонова — двусторонний и будет действовать до конца сезона-2020/21. Его оклад в НХЛ составит $ 925 тыс. за сезон.

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