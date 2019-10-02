Washington Post: Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова

«Копли — на уэйвере. Добро пожаловать в начало эпохи Ильи Самсонова. Почему “Вашингтон” ждал до сегодняшнего дня с этим решением? “Столичные” надеются, что никто из других команд Копли не заберёт, потому что составы уже сформированы. “Вашингтон” хочет его сохранить на случай травмы основного голкипера Брейдена Холтби. И ещё есть пара моментов. У “Кэпиталз” есть проблемы с потолком зарплат, а удержать Копли с зарплатой выше нынешних $ 1,1 млн будет очень сложно. Самсонов подешевле, хотя и ненамного. У Холтби — контрактный год, и “Вашингтону” нужно понять, что собой представляет Самсонов», — отметила Хуршудян в своём «твиттере».