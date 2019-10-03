НХЛ работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России

Источник: AP 2019

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с «Каролиной» и победил со счетом 5:3. Компания «Яндекс» в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время», — отметил Дэйли.

«Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России», — добавил он.

Дэйли пояснил, что пока по вопросу организации матчей имеются протокольные проблемы. «Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — заключил заместитель комиссара НХЛ.