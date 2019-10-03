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19:25 (мск), источник: ТАСС

НХЛ работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России, отношения лиги с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) укрепляются. Об этом журналистам сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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Источник: AP 2019

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с «Каролиной» и победил со счетом 5:3. Компания «Яндекс» в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время», — отметил Дэйли.

«Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России», — добавил он.

Дэйли пояснил, что пока по вопросу организации матчей имеются протокольные проблемы. «Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», — заключил заместитель комиссара НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ проведет матчи регулярного чемпионата в Праге и Стокгольме. В столице Чехии 4 октября сыграют «Филадельфия» и «Чикаго», а в Швеции 8 и 9 ноября встретятся «Тампа» и «Баффало».

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