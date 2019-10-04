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09:58 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» и «Филадельфия» проведут матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. «Чикаго» и «Филадельфия» начнут регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20 в Праге. Встреча состоится на арене О2, вмещающей 18 тыс. зрителей, и начнется в 21:00 мск.

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Источник: AP 2019

Накануне матча состоялись открытые тренировки команд, трибуны были заполнены на 75%, наблюдали за тренировками, помимо обычных болельщиков, дети из хоккейных школ. Особое внимание местных любителей хоккея было приковано к одному из лидеров сборной Чехии — форварду «Филадельфии» Якубу Ворачеку. В составе «Чикаго» чехов двое — Доминик Кубалик и Давид Кампф, но по популярности они сильно уступают Ворачеку. В пятницу большинство зрителей, вероятно, будут на стороне «Филадельфии».

Примет участие во встрече и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. «Хорошая атмосфера, все здорово. Думаю, пришло столько людей, потому что редко проходят матчи НХЛ в Чехии. Многие хотят посмотреть», — сказал Проворов.

Встреча между «Чикаго» и «Филадельфией» станет 32-й игрой регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Матчи НХЛ проходили в шести странах (Великобритания, Германия, Финляндия, Чехия, Швеция и Япония) и восьми городах. «Филадельфия» примет участие в подобной встрече впервые, «Чикаго» — во второй раз. Прага проведет пятый матч регулярного чемпионата НХЛ, последняя игра состоялась 10 октября 2010 года, тогда «Финикс» встречался с «Бостоном».

Россия матчи НХЛ не принимала, но в будущем, вероятно, это может произойти. Компания «Яндекс» в сентябре заключила трехлетнее соглашение с НХЛ на показ игр лиги на территории России.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать, но надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но в настоящее время работаем над этим проектом», — отметил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

История вынесенных матчей НХЛ

Клубы НХЛ начали проводить встречи между собой в Европе еще в 1938 году, когда «Детройт» и «Монреаль» сыграли девять выставочных матчей в Англии и Франции. Первая игра регулярного чемпионата в Европе состоялась в 2007 году, «Анахайм» и «Лос-Анджелес» провели две встречи в Лондоне и обменялись победами с одинаковым счетом 4:1. Матчи команд НХЛ в Европе получили название NHL Premiere.

В 1997, 1998 и 2000 годах матчи регулярного чемпионата НХЛ проводились в Японии. Первопроходцами стали «Ванкувер» и «Анахайм», через год сыграли «Сан-Хосе» и «Калгари», а в 2000 году — «Питтсбург» и «Нэшвилл». Каждый раз команды проводили спаренные матчи между собой.

В сезоне-2008/09 свои первые встречи регулярного чемпионата в Европе провели уже четыре команды. «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа» сыграли два матча в Праге, а «Питтбург» и «Оттава» — в Стокгольме. Спустя год «Чикаго» и «Флорида» дважды сыграли в Хельсинки, а «Детройт» и «Сент-Луис» — в Стокгольме.

Рекордное количество команд приняло участие в матчах за пределами Северной Америки в сезоне-2010/11. «Каролина» и «Миннесота» провели две игры в Хельсинки, «Сан-Хосе» и «Коламбус» дважды встретились в Стокгольме, а «Финикс» и «Бостон» — в Праге. Четыре команды сыграли в Европе через год: «Анахайм» встретился с «Баффало» в Хельсинки и с «Нью-Йорк Рейнджерс» — в Стокгольме. Там же «Лос-Анджелес» сыграл с «Рейнджерс», а позже встретился с «Баффало» в Берлине.

После 2011 года НХЛ не проводила встреч регулярного чемпионата в Европе на протяжении шести лет. В 2017 году лига вернулась в Стокгольм — «Оттава» и «Колорадо» сыграли два матча под брендом NHL Global Series. В прошлом году в шведском Гетеборге встречу провели «Эдмонтон» и «Нью-Джерси», а в Хельсинки два матча сыграли «Флорида» и «Виннипег». В текущем сезоне «Тампа» и «Баффало» дважды сойдутся в Стокгольме (8 и 9 ноября).

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