Тройка Панарина покоряет Нью-Йорк. Премьера Хлебушка поставила «Мэдисон Сквер Гарден» на уши

Премьеру Артемия Панарина ждали давно. С тех пор, как один из самых крутых вингеров НХЛ выбрал Нью-Йорк и подписал самый большой контракт в своей жизни. Хлебушек уже играл на «Мэдисон Сквер Гарден», и его дебют обернулся дублем в ворота «Айлендерс», но то была всего лишь выставочная игра. Шанс сыграть за «Рейнджерс» в первой официальной игре Панарину представился в домашнем матче с «Виннипег».

Еще пару недель назад «Виннипег» мог показаться для «Рейнджерс» легкой добычей. Ведущий защитник команды Дастин Бафлин, сомневающийся насчет желания играть в хоккей, проигнорировал тренировочный лагерь. Кайл Коннор долго не ставил подпись под новым соглашением с «Джетс», а Патрик Лайне не просто затягивал переговоры, но и давал странные интервью, в которых уничижительно отзывался о партнерах. Однако к первому матчу сезона канадский клуб все-таки укротил как Коннора, так и строптивого финна.

Быть может, обыграть «Виннипег» без Коннора и Лайне команде из Нью-Йорка было бы несколько проще, но вряд ли бы без них команды выдали столь сумасшедший матч. А главными творцами этого безумия стали игроки первого звена «Рейнджерс». Как и наигрывалось на предсезонке, партнерами Панарина стали Мика Зибанежад и Павел Бучневич. Забить в этой тройке может каждый, но куда милее им плести кружева. Вот и в первом периоде швед помог Марку Стаалу забросить первую шайбу «Рейнджерс» в сезоне.

«Виннипег» вскоре ответил голом Марка Шайфли, и это стало главной фишкой шоу на «Мэдисон Сквер Гарден». Стоило хозяевам выйти вперед, как гости тут же отвечали ударом на удар. Дважды автором такого экспресс-алаверды становился Блэйк Уилер. Капитану «Виннипегу» не нужно было даже минуты для того, чтобы вернуть в игру равновесие. Так случилось и в случае с первым официальным голом Панарина за новый клуб. Артемий только-только вышел из раздевалки на второй период, а на табло уже появилась его фамилия.

Панарин забил кистевым броском из левого круга вбрасывания. Эту точку принято называть «офисом Овечкина», но на самом деле Артемий пристрелялся оттуда еще в бытность игроком «Чикаго». Ох, сколько раз Патрик Кейн выводил его на эту позицию! Самое любопытное, что бросок, которым дорогой (во всех отношениях) русский открыл счет своим голам за «Рейнджерс», так и остался для него единственным в матче. Больше в створ Панарин не попадал, да и особо не стремился. В его звене есть кому это сделать и без него. Зато вместе они неоднократно запирали «Виннипег» в его зоне, вальяжно разыгрывая шайбу.

Свой гол Панарин забил в большинстве, но на этом убойная спецбригада «Рейнджерс» не успокоилась. Формально третья шайба хозяев была заброшена в равных составах, но удаленный игрок «Виннипега» вышел буквально за пару секунд до того, как Джейкоб Троуба нанес голевой бросок. И в этой комбинации по своему обыкновению тоже поучаствовал Панарин. У него вроде бы второстепенная передача, но то, как элегантно Хлебушек оставил шайбу в зоне, убрав соперника на вираже, не менее ценно, чем пас Крайдера.

Говоря о том, что один бросок Артемия за матч — это нормально, мы вовсе не выгораживаем россиянина. Его роль в звене Панарин — Зибанежад — Бучневич не связана с бесперебойной угрозой воротам. С этим прекрасно справляется его шведский товарищ. Ну и намучился же с Зибанежадом «Виннипег»! Мика бросил семь (!) раз, и это только то, что попало в створ ворот. Зибанежад был бы не Зибанежадом, если бы не конвертировал эту бросковую агрессию в гол. В третьем периоде, когда уже команде из Нью-Йорка нужно было отыгрываться, он броском в девятку реализовал выход один на один. Одним из тех, от кого убежал напарник Панарина, стал русский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов.

С такой атакой для «Рейнджерс» все должно было закончиться куда спокойнее, но крен новой команды Панарина в сторону нападения не был ни для кого секретом еще до старта сезона. В обороне парни из Большого яблока далеки от идеала, да и Хенрик Лундквист в этот вечер был не безгрешен. Великий швед убедительно провел предсезонку, но пропустив четыре шайбы от форвардов «Виннипега», скорее напомнил себя прошлогоднего. Пару бросков, особенно это касается второго гола Уилера, он брать мог. Еще несколько таких игр, и шанс появится не только у Александра Георгиева, но и у Игоря Шестеркина.

Десять шайб на двоих — так «Рейнджерс» с «Виннипегом» провели премьеру Панарина на «Медисон Сквер Гарден». Сам Артемий набрал два очка и заработал показатель полезности «+3». Его шведский приятель по имени Мика оформил дубль, а вот Бучневич немыслимым образом умудрился уйти с площадки без результативных баллов. Павлу есть куда прибавлять, особенно, когда рядом такие партнеры.