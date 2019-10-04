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09:35 (мск), источник: Sport24

После ужасного сезона Малкин взялся за дело. Но гол Джино не спас «Питтсбург» от провала

И гениальная игра Мюррея тоже не спасла.

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Прошлый сезон получился одним из самых сложных в карьере Евгения Малкина. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в 68 матчей набрал 72 очка, что для него далеко не лучший результат и впервые заработал огромный минус («-25»). Русскую звезду сильно критиковали, и даже ходили слухи о его возможном обмене. В межсезонье Джино сам признался, что виноват в проваленном сезоне и обещал исправиться.

Первым соперником «Питтсбурга» в регулярном чемпионате стал «Баффало», которое в прошлом году даже не выход в плей-офф не претендовало. У «Пингвинз» были все шансы на успех, тем более в строй вернулся капитан. Сидни Кросби получил травму ноги в предсезонном матче, однако успел восстановиться к старту «регулярки». Игра у Сида, правда, не задалась, как и у всей команды. Лучшей у хозяев была тройка Гальченюк — Малкин — Танев, что весьма удивительно, ведь Алекс пропустил последнюю неделю тренировок по состоянию здоровья. Звено Джино не забило, но хоть не заработало минус. Любопытно, что оба партнера Малкина — новички команды. Гальченюк стал участником обмена Кессела в «Аризону», а Танев пришел летом в качестве свободного агента.

«Сейбрз» с первого периода смотрелось бодрее и активнее атаковали ворота соперника. Счет открыл Конор Шири.

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После перерыва «пингвины» сумели отыграться. Сделал это как раз Малкин, реализовав большинство.

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Ничейный счет на табло продержался недолго, во втором периоде гости забили еще два гола. Сначала Шири оформил дубль, а затем шведский гений Далин сделал 3:1. Гол 19-летнего защитника получился эффектным. Кажется, первый номер драфта-2018 за лето сильно прибавил и готов выходить на новый уровень. В третьем периоде хозяевам так и не удалось отыграться. Если бы не голкипер Мюррей, то «Питтсбург» проиграл с куда более крупным счетом. Мэтт отразил 38 бросков из 41.

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Малкин стал лучшим у «Пингвинз» среди полевых игроков. Он нанес четыре броска по воротам (больше в команде только Шульц — 6), провел на льду 20:20, шесть из которых в большинстве. Форму к старту сезона Евгений набрал приличную, но радости это ему не принесло. В раздевалке Джино выглядел расстроенным.

— Сезон уже начался. Нам нужно осознать, что так не пройдет: «Ох, у нас впереди еще 20 матчей, чтобы прийти в себя». Нет. Он уже стартовал. Каждое очко важно. С каждым годом в плей-офф будет попадать все сложнее и сложнее.

Главное, чтобы теперь это поняли все игроки «Питтсбурга».

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Питтсбург Пингвинз
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 14.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанРальф Крюгер
Вратари
Мэттью МюррейКартер Хаттон
1-й период
05:23Конор Шири(Кейси Миттельштадт)
14:40Владимир Соботка
2-й период
25:24Кейси Миттельштадт
25:50Евгений Малкин(Сидни Кросби, Крис Летанг)
29:58Маркус Петтерссон
32:29Брайан Дюмулин
34:03Конор Шири(Кейси Миттельштадт, Колин Миллер)
39:16Расмус Далин(Сэм Райнхарт, Виктор Улофссон)
3-й период
45:28Земгус Гиргенсонс
48:46Колин Миллер
57:39Расмус Ристолайнен
Лучшие игроки матча
Конор Шири (Баффало Сэйбрз), Кейси Миттельштадт (Баффало Сэйбрз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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