После ужасного сезона Малкин взялся за дело. Но гол Джино не спас «Питтсбург» от провала

Прошлый сезон получился одним из самых сложных в карьере Евгения Малкина. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в 68 матчей набрал 72 очка, что для него далеко не лучший результат и впервые заработал огромный минус («-25»). Русскую звезду сильно критиковали, и даже ходили слухи о его возможном обмене. В межсезонье Джино сам признался, что виноват в проваленном сезоне и обещал исправиться.

Первым соперником «Питтсбурга» в регулярном чемпионате стал «Баффало», которое в прошлом году даже не выход в плей-офф не претендовало. У «Пингвинз» были все шансы на успех, тем более в строй вернулся капитан. Сидни Кросби получил травму ноги в предсезонном матче, однако успел восстановиться к старту «регулярки». Игра у Сида, правда, не задалась, как и у всей команды. Лучшей у хозяев была тройка Гальченюк — Малкин — Танев, что весьма удивительно, ведь Алекс пропустил последнюю неделю тренировок по состоянию здоровья. Звено Джино не забило, но хоть не заработало минус. Любопытно, что оба партнера Малкина — новички команды. Гальченюк стал участником обмена Кессела в «Аризону», а Танев пришел летом в качестве свободного агента.

«Сейбрз» с первого периода смотрелось бодрее и активнее атаковали ворота соперника. Счет открыл Конор Шири.

После перерыва «пингвины» сумели отыграться. Сделал это как раз Малкин, реализовав большинство.

Ничейный счет на табло продержался недолго, во втором периоде гости забили еще два гола. Сначала Шири оформил дубль, а затем шведский гений Далин сделал 3:1. Гол 19-летнего защитника получился эффектным. Кажется, первый номер драфта-2018 за лето сильно прибавил и готов выходить на новый уровень. В третьем периоде хозяевам так и не удалось отыграться. Если бы не голкипер Мюррей, то «Питтсбург» проиграл с куда более крупным счетом. Мэтт отразил 38 бросков из 41.

Малкин стал лучшим у «Пингвинз» среди полевых игроков. Он нанес четыре броска по воротам (больше в команде только Шульц — 6), провел на льду 20:20, шесть из которых в большинстве. Форму к старту сезона Евгений набрал приличную, но радости это ему не принесло. В раздевалке Джино выглядел расстроенным.

— Сезон уже начался. Нам нужно осознать, что так не пройдет: «Ох, у нас впереди еще 20 матчей, чтобы прийти в себя». Нет. Он уже стартовал. Каждое очко важно. С каждым годом в плей-офф будет попадать все сложнее и сложнее.