Василевский победил в битве русских супервратарей. Что мог сделать Бобровский с пушкой Кучерова?

Конкуренция

Играй в ближайшее время сборная России на турнире с участием всех сильнейших, определение первого номера в воротах стало бы головоломной проблемой. Выбрать лучшего из дуэта Бобровский-Василевский невероятно тяжело. Разве что в пользу вратаря «Флориды» свидетельствует больший в силу возраста опыт. Обновленные «Пантерз» в дебютом матче чемпионата смотрелись поинтереснее.

Главный тренер Джоэль Кенневилль уже успел проделать солидную работу за считанные недели.

Порядка и основательности в действиях команды точно стало больше. Гости визуально и шайбу больше контролировали, и Василевский чаще вступал в игру, чем его коллега Бобровский. Последний матч соседей по штату в межсезонье завершился нулевой ничьей, поэтому о российских вратарях изначально следовало говорить в самых восторженных тонах. Оба и в сегодняшней встрече были заметными фигурами с первых минут. Душа радовалась.

Во втором периоде оба блеснули мастерством, заранее забронировав себе верхние строчки в ближайшем хит-параде лучших сэйвов. Голкипер хозяев нейтрализовал выход «два в ноль», не дав забить Дадонову. Бобровский в не менее впечатляющем стиле с помощью ловушки захлопнул дверь перед носом у Палата, когда шайбе, казалось, уже некуда деваться. Оба — большие красавцы!

Снайпер

«Тампа» обязана поменяться и уйти от образа утонченного интеллигента в белых перчатках, если хочет в начале лета все-так взять Кубок Стэнли. Грубая физическая сила, оказывается, по-прежнему крайне необходима для выигрыша титулов. Появление в стартовой игре нынешнего сезона четвертой тройки Марун-Смит-Витковски очевидный признак того, что главный тренер Джон Купер уроки прошлого плей-офф учил все лето. Каждый из этих парней готов и врезаться в соперника, и смело пойти на чужой пятачок, и перчатки при случае сбросить, чтобы проучить кого-нибудь с помощью кулаков. Рассуждать о том, насколько эффективной окажется это звено следующей весной, разумеется, преждевременно. Может, оно и вовсе не сохранится в таком виде, тем более что тот же могучий бородач Витковски обычно выходит на позиции защитника. Но здесь и сейчас с этой тройкой приходится считаться.

А что же голы? Без них никуда.

Для этого в «Тампе» есть Кучеров, который, оставшись без продолжающего восстанавливаться центрфорварда Пойнта, эффективен в любых сочетаниях.

Именно он своевременно оказался на площадке в тот момент, когда «Пантерз» были наказаны малым штрафом. Пас от Сергачева, фирменный бросок в касание из правого круга вбрасывание, шайба влетает под перекладину и все эксперты Северной Америки автоматически вынуждены задаваться вопросом, сколько россиянин очков может набрать к середине апреля. Абстрактный ответ «много» под сомнение никем не ставится. Заход на второй подряд «Арт Росс», набирая по два очка в своей далеко не лучшей игре, для Кучерова совершенно не фантастика, а объективная реальность.

Меньшинство

Ударная тройка «Флориды» Юбердо-Барков-Дадонов при новом тренере способна побороться за звание самого результативного в лиге. Однако в этот вечер Василевский словно задался целью не дать забить именно этим парням. Особенно не везло Дадонову, упустившего пару хороших голевых шансов, а всего нанесшего семь бросков только в створ ворот «Тампы». Без замолчавших лидеров свое слово сказал центр второго звена Трочек. Он и первый гол организовал, выдав идеальный пас на пятачок для Хоффмана, и сам забил красиво, убежав в меньшинстве «один в ноль».

Развязка

Два очка — это хороший результат для «Тампы», открывшей новый сезон с победы, ведь соперник играл как минимум не хуже, а местами даже лучше. Куда важнее, что «Болтс» стойко перенесли трудности. Пропустив в большинстве, хозяева тут же ответили своим голом. С психологией у них пока полный порядок. Даже без травмированного Пойнта. Даже с притихшим капитаном Стэмкоса — он, в концовке бросая в пустые ворота, умудрился попасть в клюшку защитника «Флориды» Яндла.