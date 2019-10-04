Василевский победил в битве русских супервратарей. Что мог сделать Бобровский с пушкой Кучерова?
В южном дерби «Тампа» взяла верх над «Флоридой» благодаря надежной игре вратаря Андрея Василевского и двум очкам Никиты Кучерова.
В южном дерби «Тампа» взяла верх над «Флоридой» благодаря надежной игре вратаря Андрея Василевского и двум очкам Никиты Кучерова.
Играй в ближайшее время сборная России на турнире с участием всех сильнейших, определение первого номера в воротах стало бы головоломной проблемой. Выбрать лучшего из дуэта
Порядка и основательности в действиях команды точно стало больше. Гости визуально и шайбу больше контролировали, и Василевский чаще вступал в игру, чем его коллега Бобровский. Последний матч соседей по штату в межсезонье завершился нулевой ничьей, поэтому о российских вратарях изначально следовало говорить в самых восторженных тонах. Оба и в сегодняшней встрече были заметными фигурами с первых минут. Душа радовалась.
Во втором периоде оба блеснули мастерством, заранее забронировав себе верхние строчки в ближайшем
«Тампа» обязана поменяться и уйти от образа утонченного интеллигента в белых перчатках, если хочет в начале лета
А что же голы? Без них никуда.
Именно он своевременно оказался на площадке в тот момент, когда «Пантерз» были наказаны малым штрафом. Пас от Сергачева, фирменный бросок в касание из правого круга вбрасывание, шайба влетает под перекладину и все эксперты Северной Америки автоматически вынуждены задаваться вопросом, сколько россиянин очков может набрать к середине апреля. Абстрактный ответ «много» под сомнение никем не ставится. Заход на второй подряд «Арт Росс», набирая по два очка в своей далеко не лучшей игре, для Кучерова совершенно не фантастика, а объективная реальность.
Ударная тройка «Флориды»
Два очка — это хороший результат для «Тампы», открывшей новый сезон с победы, ведь соперник играл как минимум не хуже, а местами даже лучше. Куда важнее, что «Болтс» стойко перенесли трудности. Пропустив в большинстве, хозяева тут же ответили своим голом. С психологией у них пока полный порядок. Даже без травмированного Пойнта. Даже с притихшим капитаном Стэмкоса — он, в концовке бросая в пустые ворота, умудрился попасть в клюшку защитника «Флориды» Яндла.
Даже с еще не набравшим обороты Кучеровым «Тампа» показала, что очень сильна. В ее составе хватает игроков, умеющих решать эпизод. Тот же Сергачев, выходивший в основном в третьей паре с Коберном, принял участие в трех голевых атаках, хотя и запомнился парой необязательных удалений. Победный гол в активе Палата, отлично поработавшего у чужих ворот. Шайба Маруна также стал следствием того, что коммуникация между Бобровским и его защитникам требует значительного улучшения. Оборона «Флориды» в своем нынешнем виде меньше всего ассоциируется с бетоном, кирпичом и цементом. Это в лучшем случае деревянный забор. Усилий Бобровского для того, чтобы удержать данную конструкцию под давлением, пока не хватает.
|Джон Купер
|Джоэль Кенневилль
|Андрей Василевский(Андрей Василевский)
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
|01:54
|Михаил Сергачев
|06:39
|Никита Кучеров(Матье Жозеф, Михаил Сергачев)
|22:35
|Майк I Хоффман(Бретт Коннолли, Винс Трочек)
|24:09
|Михаил Сергачев
|28:27
|Джонатан Юбердо
|30:28
|Кевин Шаттенкирк(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
|45:56
|Виктор Хедман
|48:06
|Фрэнк Ватрано
|48:49
|Винс Трочек(Аарон Экблад)
|49:34
|Ондржей Палат(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
|51:03
|Джемель Смит
|51:49
|Майк I Хоффман
|53:51
|Патрик Марун(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
|59:14
|Эрик Чернак(Энтони Чирелли)
Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1