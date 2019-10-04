Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Авангард
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Б
43
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
09:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский победил в битве русских супервратарей. Что мог сделать Бобровский с пушкой Кучерова?

В южном дерби «Тампа» взяла верх над «Флоридой» благодаря надежной игре вратаря Андрея Василевского и двум очкам Никиты Кучерова.

Наверх

Конкуренция

Играй в ближайшее время сборная России на турнире с участием всех сильнейших, определение первого номера в воротах стало бы головоломной проблемой. Выбрать лучшего из дуэта Бобровский-Василевский невероятно тяжело. Разве что в пользу вратаря «Флориды» свидетельствует больший в силу возраста опыт. Обновленные «Пантерз» в дебютом матче чемпионата смотрелись поинтереснее.

Главный тренер Джоэль Кенневилль уже успел проделать солидную работу за считанные недели.

Порядка и основательности в действиях команды точно стало больше. Гости визуально и шайбу больше контролировали, и Василевский чаще вступал в игру, чем его коллега Бобровский. Последний матч соседей по штату в межсезонье завершился нулевой ничьей, поэтому о российских вратарях изначально следовало говорить в самых восторженных тонах. Оба и в сегодняшней встрече были заметными фигурами с первых минут. Душа радовалась.

Во втором периоде оба блеснули мастерством, заранее забронировав себе верхние строчки в ближайшем хит-параде лучших сэйвов. Голкипер хозяев нейтрализовал выход «два в ноль», не дав забить Дадонову. Бобровский в не менее впечатляющем стиле с помощью ловушки захлопнул дверь перед носом у Палата, когда шайбе, казалось, уже некуда деваться. Оба — большие красавцы!

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Снайпер

«Тампа» обязана поменяться и уйти от образа утонченного интеллигента в белых перчатках, если хочет в начале лета все-так взять Кубок Стэнли. Грубая физическая сила, оказывается, по-прежнему крайне необходима для выигрыша титулов. Появление в стартовой игре нынешнего сезона четвертой тройки Марун-Смит-Витковски очевидный признак того, что главный тренер Джон Купер уроки прошлого плей-офф учил все лето. Каждый из этих парней готов и врезаться в соперника, и смело пойти на чужой пятачок, и перчатки при случае сбросить, чтобы проучить кого-нибудь с помощью кулаков. Рассуждать о том, насколько эффективной окажется это звено следующей весной, разумеется, преждевременно. Может, оно и вовсе не сохранится в таком виде, тем более что тот же могучий бородач Витковски обычно выходит на позиции защитника. Но здесь и сейчас с этой тройкой приходится считаться.

А что же голы? Без них никуда.

Для этого в «Тампе» есть Кучеров, который, оставшись без продолжающего восстанавливаться центрфорварда Пойнта, эффективен в любых сочетаниях.

Именно он своевременно оказался на площадке в тот момент, когда «Пантерз» были наказаны малым штрафом. Пас от Сергачева, фирменный бросок в касание из правого круга вбрасывание, шайба влетает под перекладину и все эксперты Северной Америки автоматически вынуждены задаваться вопросом, сколько россиянин очков может набрать к середине апреля. Абстрактный ответ «много» под сомнение никем не ставится. Заход на второй подряд «Арт Росс», набирая по два очка в своей далеко не лучшей игре, для Кучерова совершенно не фантастика, а объективная реальность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меньшинство

Ударная тройка «Флориды» Юбердо-Барков-Дадонов при новом тренере способна побороться за звание самого результативного в лиге. Однако в этот вечер Василевский словно задался целью не дать забить именно этим парням. Особенно не везло Дадонову, упустившего пару хороших голевых шансов, а всего нанесшего семь бросков только в створ ворот «Тампы». Без замолчавших лидеров свое слово сказал центр второго звена Трочек. Он и первый гол организовал, выдав идеальный пас на пятачок для Хоффмана, и сам забил красиво, убежав в меньшинстве «один в ноль».

Во время загрузки произошла ошибка.

Развязка

Два очка — это хороший результат для «Тампы», открывшей новый сезон с победы, ведь соперник играл как минимум не хуже, а местами даже лучше. Куда важнее, что «Болтс» стойко перенесли трудности. Пропустив в большинстве, хозяева тут же ответили своим голом. С психологией у них пока полный порядок. Даже без травмированного Пойнта. Даже с притихшим капитаном Стэмкоса — он, в концовке бросая в пустые ворота, умудрился попасть в клюшку защитника «Флориды» Яндла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже с еще не набравшим обороты Кучеровым «Тампа» показала, что очень сильна. В ее составе хватает игроков, умеющих решать эпизод. Тот же Сергачев, выходивший в основном в третьей паре с Коберном, принял участие в трех голевых атаках, хотя и запомнился парой необязательных удалений. Победный гол в активе Палата, отлично поработавшего у чужих ворот. Шайба Маруна также стал следствием того, что коммуникация между Бобровским и его защитникам требует значительного улучшения. Оборона «Флориды» в своем нынешнем виде меньше всего ассоциируется с бетоном, кирпичом и цементом. Это в лучшем случае деревянный забор. Усилий Бобровского для того, чтобы удержать данную конструкцию под давлением, пока не хватает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 14.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжоэль Кенневилль
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский)Сергей Бобровский(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
01:54Михаил Сергачев
06:39Никита Кучеров(Матье Жозеф, Михаил Сергачев)
2-й период
22:35Майк I Хоффман(Бретт Коннолли, Винс Трочек)
24:09Михаил Сергачев
28:27Джонатан Юбердо
30:28Кевин Шаттенкирк(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
3-й период
45:56Виктор Хедман
48:06Фрэнк Ватрано
48:49Винс Трочек(Аарон Экблад)
49:34Ондржей Палат(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
51:03Джемель Смит
51:49Майк I Хоффман
53:51Патрик Марун(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
59:14Эрик Чернак(Энтони Чирелли)
Лучшие игроки матча
Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Испанские СМИ: Повезло, что ЦСКА был неэффективен
«Краснодар»: Все плохо. «Быки» опять проиграли в Лиге Европы
После плохого сезона Малкин взялся за дело. Но его клуб проиграл
Флаг в Люксембурге и суперголы в Венгрии. События в Лиге Европы
Рейтинг УЕФА: Португалия пока не сумела обойти Россию
Премьера Панарина поставила «Мэдисон Сквер Гарден» на уши
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь