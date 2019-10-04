Канадец хотел отомстить Русскому крушителю. Задорова били в лицо, а он смотрел на судей
Лучич вступился за партнера, но Задоров отказался драться.
Лучич вступился за партнера, но Задоров отказался драться.
Изначально матч «Колорадо» — «Калгари» был интересен дебютом Валерия Ничушкина. Переехав из Далласа в Денвер, он предпринял попытку сменить обстановку и прервать безголевую серию, которая перевалила за 70 матчей. На первую игру сезона россиянин вышел только в четвертом звене, очков не набрал, реальных моментов для взятия ворот не имел, но плюс по показателю полезности все же заработал.
Он был на площадке, когда Дже Ти Комфер забросил третью шайбу «Эвеланш» и вывел хозяев вперед. Ничушкин дежурил на пятаке, а в момент гола… споткнулся и упал прямо перед вратарем.
В шайбе Комфера куда более деятельное участие принял другой русский из Денвера. Никита Задоров пасом от синей линии нашел Мэтта Клаверта, а уже тот переправил шайбу на автора гола. Есть первый результативный балл для нашего защитника!
Этим летом Задоров подписал контракт на $3,2 млн, что было явно меньше его запросов. Зато срок соглашения — один год — позволяет Никите рассчитывать на серьезную прибавку уже после этого сезона. Осталось только провести его максимально ударно. Голевой пас в первой же игре для начала выглядит неплохо.
Но Задоров не был бы Задоровым, если бы ограничился игрой с шайбой. Без нее Никита не менее полезный игрок. Особенно, когда надо
Быть может, на этом все бы и закончилось, не будь в этот момент на площадке Милана Лучича. Здоровенный канадец проводил первый официальный матч за «Калгари», и если оглянуться назад, то заварушка с его участием была неизбежна. Лучич и дебют в НХЛ ознаменовал дракой, и первый матч за «Эдмонтон» сопроводил боем. А увидев, как Задоров проводит сокрушительный силовой прием на его одноклубнике, у Милана сорвало крышу. Он моментально подлетел к россиянину и начал его провоцировать. Удар в грудь, в шею — никакой реакции. Задоров явно был не настроен драться.
Никита смотрел на судью, ожидая от людей в полосатых одеждах
На этом конфликт был исчерпан, оставалось только раздать всем сестрам по серьгам. Задоров за тот силовой прием
Как расценить поведение Задорова? То, как он уклонялся от драки, выглядело откровенно странно. Особенно, для игрока его габаритов. В заокеанской карьере нашего защитника было немало боев, но на этот раз сбрасывать перчатки он не стал. Банально испугался Лучича, который не уступит ему в физической силе? Возможно. Но есть и еще одна версия.
Посматривая на судей, Задоров ждал наказания для игрока «Калгари», а сам сдерживал эмоции. Тем самым Никита пытался заработать большинство для своей команды. В итоге численного преимущества «Эвеланш» не получили, но выведя Лучича из игры на десять минут, Русский крушитель все равно показал себя командным игроком.
|Джаред Беднар
|Билл Питерс
|Филипп Грубауэр
|Давид Риттих(Давид Риттих)
|00:10
|Шон Монахэн
|04:08
|Ти. Джей. Броди
|05:59
|Йоонас Донской(Самуэль Жирар, Андре Бураковски)
|06:26
|Пьер-Эдуард Белльмар
|07:50
|Никита Задоров
|08:33
|Шон Монахэн(Джонни Годро, Элиас Линдхольм)
|12:40
|Михаэл Фролик
|16:08
|Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг)
|21:37
|Андре Бураковски
|21:50
|Джонни Годро(Шон Монахэн, Мэттью Ткачак)
|22:02
|Михаэл Фролик
|30:14
|Оливер Кюлингтон
|32:22
|Джей Ти Комфер(Мэттью Колверт, Никита Задоров)
|33:57
|Мэтью Нието
|35:42
|Никита Задоров
|35:42
|Никита Задоров
|35:42
|Милан Лучич
|35:42
|Милан Лучич
|35:42
|Милан Лучич
|36:42
|Микаэль Баклунд
|36:51
|Микко Рантанен(Кейл Макар, Натан Маккиннон)
|37:07
|Марк Джиордано(Сэм Беннетт, Дерек Райан)
|58:51
|Йоонас Донской(Райан Грэйвс, Мэтью Нието)
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш)
|15
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0