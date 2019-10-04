Канадец хотел отомстить Русскому крушителю. Задорова били в лицо, а он смотрел на судей

Изначально матч «Колорадо» — «Калгари» был интересен дебютом Валерия Ничушкина. Переехав из Далласа в Денвер, он предпринял попытку сменить обстановку и прервать безголевую серию, которая перевалила за 70 матчей. На первую игру сезона россиянин вышел только в четвертом звене, очков не набрал, реальных моментов для взятия ворот не имел, но плюс по показателю полезности все же заработал.

Он был на площадке, когда Дже Ти Комфер забросил третью шайбу «Эвеланш» и вывел хозяев вперед. Ничушкин дежурил на пятаке, а в момент гола… споткнулся и упал прямо перед вратарем.

В шайбе Комфера куда более деятельное участие принял другой русский из Денвера. Никита Задоров пасом от синей линии нашел Мэтта Клаверта, а уже тот переправил шайбу на автора гола. Есть первый результативный балл для нашего защитника!

Этим летом Задоров подписал контракт на $3,2 млн, что было явно меньше его запросов. Зато срок соглашения — один год — позволяет Никите рассчитывать на серьезную прибавку уже после этого сезона. Осталось только провести его максимально ударно. Голевой пас в первой же игре для начала выглядит неплохо.

Но Задоров не был бы Задоровым, если бы ограничился игрой с шайбой. Без нее Никита не менее полезный игрок. Особенно, когда надо кого-то жестко приложить в борт. Неслучайно ведь по ходу прошлого плей-офф Русский крушитель занимал первое место по силовым приемам. Лишь вылетев с «Колорадо» из розыгрыша Кубка Стэнли, он упустил лидерство. Вот и в конце второго периода матча с «Калгари» Задоров проверил на прочность Остона Чарника. По нападающему «огоньков» будто проехался поезд.

Быть может, на этом все бы и закончилось, не будь в этот момент на площадке Милана Лучича. Здоровенный канадец проводил первый официальный матч за «Калгари», и если оглянуться назад, то заварушка с его участием была неизбежна. Лучич и дебют в НХЛ ознаменовал дракой, и первый матч за «Эдмонтон» сопроводил боем. А увидев, как Задоров проводит сокрушительный силовой прием на его одноклубнике, у Милана сорвало крышу. Он моментально подлетел к россиянину и начал его провоцировать. Удар в грудь, в шею — никакой реакции. Задоров явно был не настроен драться.

Никита смотрел на судью, ожидая от людей в полосатых одеждах какой-либо реакции. В этот момент Лучич смачно ударил с правой прямо в челюсть Задорову! Только пропущенный удар в лицо разбудил Никиту, после чего он попытался провести на своем оппоненте нечто из арсенала Хабиба Нурмагомедова.

На этом конфликт был исчерпан, оставалось только раздать всем сестрам по серьгам. Задоров за тот силовой прием все-таки получил две минуты, которые добавились к пятерке за драку. Лучичу выписали 5+2 как инициатору потасовки, накинув сверху дисциплинарную десятку.

Как расценить поведение Задорова? То, как он уклонялся от драки, выглядело откровенно странно. Особенно, для игрока его габаритов. В заокеанской карьере нашего защитника было немало боев, но на этот раз сбрасывать перчатки он не стал. Банально испугался Лучича, который не уступит ему в физической силе? Возможно. Но есть и еще одна версия.