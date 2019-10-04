Журналист BSN Denver: Не против увидеть, как Задоров спустит Годзиллу на Лучича

Во время одной из атак «Флеймз» защитник «Эвеланш» Задоров жёстко остановил нападающего «Калгари». После этого на российского хоккеиста набросился форвард «Флэймз» Милан Лучич. Он несколько раз ударил Задорова по лицу кулаком, но россиянин отказался от драки. Потасовку на льду разнял арбитр. В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок на борт и пятиминутное за драку, а Лучич также был наказан дисциплинарным штрафом.