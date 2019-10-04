Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Авангард
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Б
43
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист BSN Denver: Не против увидеть, как Задоров спустит Годзиллу на Лучича

Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, обозреватель матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о ситуации с участием Никиты Задорова.

Наверх
Источник: AP 2019

Во время одной из атак «Флеймз» защитник «Эвеланш» Задоров жёстко остановил нападающего «Калгари». После этого на российского хоккеиста набросился форвард «Флэймз» Милан Лучич. Он несколько раз ударил Задорова по лицу кулаком, но россиянин отказался от драки. Потасовку на льду разнял арбитр. В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок на борт и пятиминутное за драку, а Лучич также был наказан дисциплинарным штрафом.

«Интересно, каким образом Задоров попал в штрафной бокс за силовой приём, который изначально не посчитали нарушением? А Лучич затем ударил его по лицу. Задоров проявил сдержанность, за что получил удар и даже удаление. Лично я не против увидеть, как в следующий раз Задоров спустит свою Годзиллу на Лучича», — заявил Хейфли.

Колорадо Эвеланш
5:3
2:1, 2:2, 1:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 14.10.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБилл Питерс
Вратари
Филипп ГрубауэрДавид Риттих(Давид Риттих)
1-й период
00:10Шон Монахэн
04:08Ти. Джей. Броди
05:59Йоонас Донской(Самуэль Жирар, Андре Бураковски)
06:26Пьер-Эдуард Белльмар
07:50Никита Задоров
08:33Шон Монахэн(Джонни Годро, Элиас Линдхольм)
12:40Михаэл Фролик
16:08Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг)
2-й период
21:37Андре Бураковски
21:50Джонни Годро(Шон Монахэн, Мэттью Ткачак)
22:02Михаэл Фролик
30:14Оливер Кюлингтон
32:22Джей Ти Комфер(Мэттью Колверт, Никита Задоров)
33:57Мэтью Нието
35:42Никита Задоров
35:42Никита Задоров
35:42Милан Лучич
35:42Милан Лучич
35:42Милан Лучич
36:42Микаэль Баклунд
36:51Микко Рантанен(Кейл Макар, Натан Маккиннон)
37:07Марк Джиордано(Сэм Беннетт, Дерек Райан)
3-й период
58:51Йоонас Донской(Райан Грэйвс, Мэтью Нието)
Лучшие игроки матча
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш)
Статистика
15Штрафное время29
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Испанские СМИ: Повезло, что ЦСКА был неэффективен
«Краснодар»: Все плохо. «Быки» опять проиграли в Лиге Европы
После плохого сезона Малкин взялся за дело. Но его клуб проиграл
Василевский победил в битве русских супервратарей в матче НХЛ
Флаг в Люксембурге и суперголы в Венгрии. События в Лиге Европы
Рейтинг УЕФА: Португалия пока не сумела обойти Россию
Премьера Панарина поставила «Мэдисон Сквер Гарден» на уши
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь