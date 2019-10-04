Журналист BSN Denver: Не против увидеть, как Задоров спустит Годзиллу на Лучича
Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, обозреватель матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о ситуации с участием Никиты Задорова.
Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, обозреватель матчей «Колорадо Эвеланш», поделился мнением о ситуации с участием Никиты Задорова.
Во время одной из атак «Флеймз» защитник «Эвеланш» Задоров жёстко остановил нападающего «Калгари». После этого на российского хоккеиста набросился форвард «Флэймз» Милан Лучич. Он несколько раз ударил Задорова по лицу кулаком, но россиянин отказался от драки. Потасовку на льду разнял арбитр. В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок на борт и пятиминутное за драку, а Лучич также был наказан дисциплинарным штрафом.
«Интересно, каким образом Задоров попал в штрафной бокс за силовой приём, который изначально не посчитали нарушением? А Лучич затем ударил его по лицу. Задоров проявил сдержанность, за что получил удар и даже удаление. Лично я не против увидеть, как в следующий раз Задоров спустит свою Годзиллу на Лучича», — заявил Хейфли.
|Джаред Беднар
|Билл Питерс
|Филипп Грубауэр
|Давид Риттих(Давид Риттих)
|00:10
|Шон Монахэн
|04:08
|Ти. Джей. Броди
|05:59
|Йоонас Донской(Самуэль Жирар, Андре Бураковски)
|06:26
|Пьер-Эдуард Белльмар
|07:50
|Никита Задоров
|08:33
|Шон Монахэн(Джонни Годро, Элиас Линдхольм)
|12:40
|Михаэл Фролик
|16:08
|Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг)
|21:37
|Андре Бураковски
|21:50
|Джонни Годро(Шон Монахэн, Мэттью Ткачак)
|22:02
|Михаэл Фролик
|30:14
|Оливер Кюлингтон
|32:22
|Джей Ти Комфер(Мэттью Колверт, Никита Задоров)
|33:57
|Мэтью Нието
|35:42
|Никита Задоров
|35:42
|Никита Задоров
|35:42
|Милан Лучич
|35:42
|Милан Лучич
|35:42
|Милан Лучич
|36:42
|Микаэль Баклунд
|36:51
|Микко Рантанен(Кейл Макар, Натан Маккиннон)
|37:07
|Марк Джиордано(Сэм Беннетт, Дерек Райан)
|58:51
|Йоонас Донской(Райан Грэйвс, Мэтью Нието)
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш)
|15
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0