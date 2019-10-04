Бобровский: Хотели победить «Тампу», но уж как получилось
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что не стоит зацикливаться на поражении от «Тампы Бэй Лайтнинг» в дебютном официальном матче НХЛ.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что не стоит зацикливаться на поражении от «Тампы Бэй Лайтнинг» в дебютном официальном матче НХЛ.
«Флорида» в четверг в своем стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла в гостях «Тампе» со счетом 2:5. Бобровский, для которого это был дебютный официальный матч за «Пантерз», справился с 25 бросками из 29.
«Я чувствовал себя хорошо и рад, наконец, начать сезон. Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре (в субботу против “Тампы”)», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.
В июле Бобровский заключил семилетний контракт с «Флоридой» со средней зарплатой 10 миллионов долларов за сезон.
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Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1