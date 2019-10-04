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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский: Хотели победить «Тампу», но уж как получилось

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что не стоит зацикливаться на поражении от «Тампы Бэй Лайтнинг» в дебютном официальном матче НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» в четверг в своем стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла в гостях «Тампе» со счетом 2:5. Бобровский, для которого это был дебютный официальный матч за «Пантерз», справился с 25 бросками из 29.

«Я чувствовал себя хорошо и рад, наконец, начать сезон. Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре (в субботу против “Тампы”)», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

В июле Бобровский заключил семилетний контракт с «Флоридой» со средней зарплатой 10 миллионов долларов за сезон.

Тампа-Бэй Лайтнинг
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 14.10.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДжоэль Кенневилль
Вратари
Андрей Василевский(Андрей Василевский)Сергей Бобровский(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
01:54Михаил Сергачев
06:39Никита Кучеров(Матье Жозеф, Михаил Сергачев)
2-й период
22:35Майк I Хоффман(Бретт Коннолли, Винс Трочек)
24:09Михаил Сергачев
28:27Джонатан Юбердо
30:28Кевин Шаттенкирк(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
3-й период
45:56Виктор Хедман
48:06Фрэнк Ватрано
48:49Винс Трочек(Аарон Экблад)
49:34Ондржей Палат(Алекс Киллорн, Михаил Сергачев)
51:03Джемель Смит
51:49Майк I Хоффман
53:51Патрик Марун(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
59:14Эрик Чернак(Энтони Чирелли)
Лучшие игроки матча
Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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