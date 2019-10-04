Бобровский: Хотели победить «Тампу», но уж как получилось

«Флорида» в четверг в своем стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла в гостях «Тампе» со счетом 2:5. Бобровский, для которого это был дебютный официальный матч за «Пантерз», справился с 25 бросками из 29.

«Я чувствовал себя хорошо и рад, наконец, начать сезон. Конечно, сегодня мы хотели победить, но уж как получилось. Сезон длинный. Наверное, не надо думать о случившемся слишком много. Надо оставить игру позади и думать о первой домашней игре (в субботу против “Тампы”)», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.